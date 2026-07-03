Alessandro Sorte eletto segretario regionale di Forza Italia

Il deputato brignanese Alessandro Sorte è stato eletto segretario regionale di Forza Italia, nel corso del congresso tenutosi ieri, giovedì 2 aprile 2026, all’auditorium Testori di Milano.

Alessandro Sorte alla guida di Forza Italia in Lombardia

Alessandro Sorte aveva scelto proprio il PalaSpirà di Spirano, a pochi chilometri da casa, per lanciare un mese fa la fase preliminare del grande congresso regionale. Il primo “vero e proprio” congresso degli azzurri, nonostante Forza Italia esista dal 1994, in cui sono stati gli iscritti ad eleggere “dal basso” i loro dirigenti, dopo la scomparsa del fondatore Silvio Berlusconi. Il meccanismo elettorale del congresso in realtà resta piuttosto verticale: per Sorte, che era già coordinatore regionale, non è stata necessaria una vera «conta dei voti»: era l’unico candidato. Nonché l’unico politicamente in grado – dopo aver pacificato la minoranza interna – di raccogliere le firme necessarie a candidarsi per il ruolo. Serviva infatti almeno l’appoggio di almeno il 15% degli iscritti/tesserati di ciascuna provincia.

“Una grande emozione questa sera essere eletto primo Segretario Regionale della Lombardia dalla grande comunità di Forza Italia – ha commentato Sorte – Questa elezione la dedico al Presidente Silvio Berlusconi, che mi scelse tre anni e mezzo fa. Adesso ripartiamo tutti insieme, ancora più forti”.

Ivan Rota: “Una conferma meritata”

Tra i primi a complimentarsi con Alessandro Sorte per l’importante nomina, è stato il consigliere regionale di Forza Italia, Ivan Rota.

“Mi complimento con l’onorevole Sorte confermato segretario regionale di Forza Italia dal congresso degli iscritti – ha detto Rota – A lui e alla squadra che lo affiancherà faccio un grosso in bocca al lupo per le sfide che attendono il nostro partito. Forte della sua intuizione politica e della sua capacità organizzativa, Alessandro saprà dare ulteriore spinta alla crescita di FI ascoltando, coinvolgendo e motivando gli amministratori, i dirigenti e i 37.000 tesserati della Lombardia. È un allenatore vincente e lo dimostrano i tanti risultati ottenuti: dalla crescita numerica degli iscritti al raddoppio dei Consiglieri regionali, dal risultato delle europee con l’elezione di Letizia Moratti e Massimiliano Salini alla conquista della Provincia di Bergamo con Gianfranco Gafforelli, dal forte radicamento territoriale ai tanti amministratori locali eletti o approdati a Forza Italia. Da bergamasco, sapendo che rappresenterà al meglio ogni iscritto lombardo, sono oltremodo contento della fiducia accordata ad Alessandro Sorte. L’impegno condiviso in Regione con l’amico Jonathan Lobati sarà ancora maggiore, a disposizione del partito e del territorio”.

I complimenti della moglie (del Pd)

Seduta tra il pubblico c’era anche Matilde Tura, moglie di Alessandro Sorte, nonché capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Treviglio. Tura ha affidato ai social i complimenti al marito e gli auguri di buon lavoro.

“Questa sera al primo congresso di Forza Italia Lombardia, in cui Alessandro è stato eletto Segretario regionale – ha scritto Tura sul suo profilo Facebook – Ma amiche e amici, tranquilli: non avrà il mio voto! Ma ha tutta la mia stima, e stasera sono qui semplicemente come la persona che in questi anni ha visto da vicino il lavoro, la serietà, la determinazione, l’impegno e la costanza con cui ha costruito questo percorso. La politica ci vede su strade differenti, nel rispetto reciproco delle nostre sensibilità, nella coerenza che ciascuno deve avere con la propria storia e le proprie idee. Questa serata è il punto d’arrivo di tanto lavoro ma anche il punto di partenza di una nuova responsabilità: per questo non posso che essere felice e orgogliosa di te. Buon lavoro, Ale! “

Parole ma cui Sorte ha risposto al mattino con un “Grazie” e l’aggiunta di un cuore.