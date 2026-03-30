Vento forte, raffiche oltre i 104 km orari in Bergamasca

Era stato annunciato ed è arrivato. Il vento forte previsto da Arpa Lombardia ha raggiunto picchi importanti: il record si è registrato a Canzo, in provincia di Como dove i sensori dell’Agenzia hanno registrato una raffica di 129,6 km/h. Ma anche al Passo San Marco, in Alta Val Brembana, tra la Bergamasca e la Valtellina, si sono verificate raffiche a 104,4 km/k, con una media calcolata su dieci minuti a 43,6 km/h. A causare il fenomeno è stato l’ingresso di un fronte freddo sulla Lombardia nella serata di ieri. Il risultato è stato intenso, ma “non al di fuori di ciò che sono i tipici fenomeni che si verificano in regione”. La ventilazione resterà sostenuta “anche nel corso della giornata. Si raccomanda prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più esposte” continua Arpa.

Venti massimi per provincia registrati dall’Arpa in queste ore

Sondrio : Madesimo, Passo Spluga: media su 10 minuti 77.7 km/h, raffiche fino a 100.8 km/h

Varese : Veddasca, Monte Cadrigna: media su 10 minuti 44.3 km/h, raffiche fino a 111.6

Como : Canzo: velocità media su 10 minuti 58.7 km/h, raffiche fino a 129.6 km/h

Lecco : Valmadrera: media su 10 minuti 35.2 km/h, raffiche fino a 90 km/h

Bergamo : Passo San Marco: media su 10 minuti 43.6 km/h, raffiche fino a 104.4 km/h

Brescia : Collio Memmo media su 10 minuti 69.1 km/h, raffiche fino a 97.2 km/h

Milano : Abbiategrasso: media su 10 minuti 38.2 km/h, raffiche fino a 72 km/h

Lodi : Cavenago d’Adda: media su 10 minuti 35.3 km/h, raffiche fino a 50.4 km/h

Cremona : Cremona: media su 10 minuti 38.7 km/h, raffiche fino a 64.8 km/h

Mantova : Gonzaga: media su 10 minuti 41.4, raffiche fino a 61.2 km/h

Pavia : Passo del Giovà: media su 10 minuti 49 km/h, raffiche fino a 90 km/h