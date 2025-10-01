Freddo fuori stagione in arrivo, minime a 5 gradi in pianura

Un inizio autunno che sa quasi d’inverno: sulla Penisola è in arrivo la bassa pressione che, in pianura, farà scendere le minime anche a 5-4 gradi.

Freddo fuori stagione

“L’attuale fase stabile e soleggiata sta per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo: una massa d’aria fredda di origine continentale darà vita a un’ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì”. A dirlo, in una nota, il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.

Come spiega 3bmeteo.it l’alta pressione si colloca in maniera insolita tra Scandinavia e Baltico e convoglierà l’aria fredda verso l’Europa centrale e il Mediterraneo con moto retrogrado. Mercoledì un impulso freddo raggiungerà l’Italia e aprirà una fase instabile soprattutto al Centro-Sud, con piogge, rovesci e nevicate sulle cime dell’Appennino centrale fino verso i 1400-1600m.

Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, con valori fino a 6-8 °C sotto la media del periodo. Le minime potranno raggiungere picchi fino a 4-5°C in pianura al Centro Nord. Saranno possibili le prime gelate di stagione su Alpi e Appennino fin verso i 600-700 metri. Il calo termico sarà più evidente in quota e sui versanti adriatici.

La bassa pressione attesa sui mari meridionali attiverà, inoltre, venti intensi di Grecale e Tramontana su gran parte del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Da domenica invece le temperature inizieranno ad aumentare.

Fenomeni interessanti