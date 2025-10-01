Freddo fuori stagione in arrivo, minime a 5 gradi in pianura

Un inizio autunno che sa quasi d’inverno: sulla Penisola è in arrivo la bassa pressione che, in pianura, farà scendere le minime anche a 5-4 gradi.
Freddo fuori stagione
“L’attuale fase stabile e soleggiata sta per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo: una massa d’aria fredda di origine continentale darà vita a un’ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì”. A dirlo, in una nota, il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.
Come spiega 3bmeteo.it l’alta pressione si colloca in maniera insolita tra Scandinavia e Baltico e convoglierà l’aria fredda verso l’Europa centrale e il Mediterraneo con moto retrogrado. Mercoledì un impulso freddo raggiungerà l’Italia e aprirà una fase instabile soprattutto al Centro-Sud, con piogge, rovesci e nevicate sulle cime dell’Appennino centrale fino verso i 1400-1600m.
Le temperature subiranno una sensibile diminuzione, con valori fino a 6-8 °C sotto la media del periodo. Le minime potranno raggiungere picchi fino a 4-5°C in pianura al Centro Nord. Saranno possibili le prime gelate di stagione su Alpi e Appennino fin verso i 600-700 metri. Il calo termico sarà più evidente in quota e sui versanti adriatici.
La bassa pressione attesa sui mari meridionali attiverà, inoltre, venti intensi di Grecale e Tramontana su gran parte del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Da domenica invece le temperature inizieranno ad aumentare.
Fenomeni interessanti
“Due aspetti rendono l’episodio degno di nota: la precocità, trattandosi di un’irruzione fredda già nei primissimi giorni di ottobre, e l’intensità, con un calo termico insolito per questo periodo dell’anno – spiega il meteorologo – Episodi freddi possono ancora verificarsi ma il cambiamento climatico in corso li rende oggi meno frequenti. Al tempo stesso, un clima più instabile può favorire irruzioni anche intense, legate ai contrasti sempre più marcati tra masse d’aria calda e fredda. È questa combinazione di fattori a rendere l’evento interessante”.