Rendi speciale la Festa del papà: mandaci la tua foto-dedica e la pubblicheremo sul Giornale!

Potete caricare l’immagine e la dedica direttamente sul sito www.tantiauguripapa.it, indicando sempre nome e cognome e comune di residenza

Arriva una sorpresa emozionante per la Festa del papà. Anche quest’anno il Giornale di Treviglio, RomanoWeek e CremascoWeek celebrano il 19 marzo, con un’iniziativa pensata per omaggiare i nostri papà, dire loro un “grazie” o riprodurre in un’immagine le emozioni di un legame indissolubile.

E allora ci rivolgiamo ai loro figli, piccoli e grandi, invitandoli (con la complicità delle mamme…) a inviaci una foto del papà (insieme o da solo è una scelta del tutto personale), insieme a un messaggio di affetto: le pubblicheremo tutte in uno speciale dedicato all’iniziativa.

La partecipazione è gratuita

L’iniziativa è gratuita, non ha infatti alcun costo per i lettori. Potete caricare l’immagine e la dedica direttamente sul sito www.tantiauguripapa.it, indicando sempre nome e cognome e comune di residenza.

Fino a quando? Sino a mercoledì 18 marzo. Noi le pubblicheremo nello speciale “Tanti auguri papà” del nostro settimanale che sarà in edicola da venerdì 20 marzo.

Mandaci la tua foto su tantiauguripapa.it

Speriamo così che anche questa volta i papà, trovando gli auguri sul giornale, possano sentirsi orgogliosi di quello che sono per i propri figli e le proprie figlie. I gesti piccoli e quotidiani. La presenza costante e sicura, che accompagna la crescita anche nei momenti più complicati. L’iniezione di fiducia in sé stessi che solo un “Bravo!” al momento giusto sa infondere.

Ecco perché, come facciamo ormai da alcuni anni con grande partecipazione da parte dei nostri lettori, abbiamo voluto replicare l’occasione di fare piccolo e semplice regalo carico di emozione e amore.