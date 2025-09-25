Facciamo gli auguri ai nostri nonni “evergreen”: mandaci una foto!

Sul numero del 3 ottobre pubblicheremo i vostri messaggi di auguri, e le vostre fotografie con loro: basta inviarci un messaggio di WhatsApp, facile e gratuito

Torna anche quest’anno la nostra iniziativa che celebra i nostri nonni, fondamentali angeli del focolare domestico. In vista della loro Festa, che cade il 2 ottobre, sul prossimo numero del Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek pubblicheremo i vostri messaggi di auguri, e le vostre fotografie con loro: basta inviarci un messaggio di WhatsApp, facile e gratuito.

Una Festa evergreen

La Festa dei Nonni è stata istituita per legge nel 2005. L’obiettivo è “celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. D’altronde gli esperti confermano che nonni e nipoti sono una squadra vincente: l’affetto dei nonni cresce bambini felici, occuparsi dei bimbi mantiene i più anziani giovani e in salute, insegnando il valore delle tradizioni e della natura. Da un lato i nipoti portano i nonni a informarsi e a rimanere radicati nel mondo contemporaneo, piuttosto che rifugiarsi nei ricordi, viceversa i nonni offrono ai piccoli l’opportunità di una saggezza accumulata in tutta la loro vita. Infine, fattore non indifferente, le famiglie in difficoltà hanno bisogno di un punto di riferimento.

Tanti Auguri Nonni 2025

Per tutti questi motivi non potevamo rinunciare a festeggiare i nonni insieme ai nostri lettori. Partecipare è come sempre molto semplice: invitiamo tutti i nipoti, di qualunque età, a inviarci una bella foto insieme ai nonni e un messaggio di auguri o un disegno realizzato dai più piccoli. E noi pubblicheremo tutto sulle nostre pagine. Oppure, chiediamo agli stessi nonni di inviarci una foto con i loro nipotini.

È facile e gratuito: se vivi nella Bassa bergamasca, basta spedirci la foto via WhatsApp al numero della nostra redazione 334 2899132 specificando nome e cognome dei nonni, il comune di residenza e la propria firma. E basterà solo ricordarsi di andare in edicola venerdì 3 ottobre 2025.

Speriamo possa essere un bel regalo originale che faccia emozionare i vostri nonni, facendogli sentire tutto il vostro amore e la vostra gratitudine per il loro ruolo di “angeli custodi”.