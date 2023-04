Wow, che spettacolo di mamma! Fatele gli auguri sui nostri giornali

Anche quest’anno il Giornale di Treviglio, Romanoweek e Cremascoweek si mettono a disposizione per celebrare tutte le mamme in occasione della loro festa. Raccogliamo gli auguri dei nostri lettori, grandi e piccoli, e li pubblicheremo tutti sui nostri giornali.

Tanti auguri mamma!

Con “Tanti Auguri Mamma” vogliamo dare spazio a tutte le mamme, di qualunque età: a chi sta per diventarlo, a chi lo è già e a chi oggi è nonna ma ancora mamma! Ognuna di loro è unica e speciale, uno spettacolo di mamma!

D’altronde la mamma è da sempre al centro di storie, poesie, canzoni, quadri e sculture con cui gli artisti hanno celebrato questa figura così importante.

“La parola più bella sulle labbra del genere umano è ‘Madre’, e la più bella invocazione è ‘Madre mia’. E’ la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre”, scriveva il poeta Khalil Gibran.

Quest’anno la festa si celebra domenica 14 maggio, così noi pubblicheremo tutti i messaggi di auguri sul giornale del 12 maggio. Mandateci una foto o un disegno con dedica attraverso il sito www.tantiaugurimamma.it o via whatsapp al numero 3342899132.

Da oltre 20 anni il nostro gruppo editoriale celebra la Festa della Mamma con questa iniziativa e lo facciamo entrando nelle scuole e aprendo le nostre pagine a tutti i lettori. E lo facciamo anche quest’anno grazie al sostegno dei nostri partner.

Cartoline nelle scuole

Abbiamo portato nelle scuole aderenti le nostre speciali cartoline, disegnate da Lorenzo Morabito, fumettista e disegnatore professionista, che da anni collabora con il nostro gruppo. Così i bambini potranno scrivere un pensiero o fare un bel disegno dedicato alla loro mamma. Oltre a ricordare la sorpresa alla mamma, la cartolina sarà anche un bellissimo biglietto d’auguri da conservare.

Ma quest’anno la nostra storica iniziativa si arricchisce di interessanti novità che vi sveleremo nel dettaglio nelle prossime settimane…Desideriamo che sfogliando il giornale, guardando dei brevi filmati, ascoltando degli audio e ammirando i disegni e i messaggi più belli, tutti possiamo dire: “Wow che spettacolo!”, per ricordarci quanto importante sia il legame che ognuno di noi ha con la propria madre e il valore di tutte le mamme. Ma vi sveleremo maggiori dettagli più avanti, continuate a leggerci e lo scoprirete.

Cosa aspettate, avete tempo fino al 30 aprile per fare gli auguri alla vostra mamma in un modo speciale e originale, vi aiutiamo noi! E fatele sapere attraverso le nostre pagine che per voi, la mamma, è davvero uno spettacolo!