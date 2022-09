Simpatiche Zampette verso la festa finale

Oltre 130 animali iscritti provenienti da tutta la Bassa bergamasca e dall’Alto Cremasco, oltre che da diverse altre province lombarde. È stato un successo «Simpatiche Zampette», il gioco dell’estate di quest’anno organizzato dal Giornale di Treviglio insieme al Centro commerciale Treviglio di via Montegrappa, all’interno delle «Iniziative responsabili». Per tutta l’estate, i tenerissimi concorrenti si sono alternati alla guida della classifica a colpi di voti, e ora si preparano alla sfida finale: quello pubblicato questa settimana è infatti il penultimo coupon della gara, che si concluderà ufficialmente sabato 17 settembre, alle 17.

La festa finale di Simpatiche Zampette 2022

Attenzione, quindi: l’ultimo ritiro dalle urne - site nella galleria del Centro commerciale Treviglio - si effettuerà nella serata di mercoledì 14 settembre. E allora, i giochi saranno fatti. In palio, lo ricordiamo, ci sono diversi abbonamenti al GdT e tre buoni spesa da 300, 200 e 100 euro da spendere nella Galleria del mall cittadino. Ma gara a parte, ci vedremo tutti insieme, soprattutto, per fare festa. Tutti i partecipanti riceveranno un gadget e al termine vi aspettiamo per un aperitivo tutti insieme.

Continuano le iniziative del Centro commerciale: mostra e spesa solidale

Intanto, continuano le iniziative legate al mondo pet organizzate dalla direzione del Centro commerciale: è stata allestita una mostra fotografica, con il canile di Calvenzano, con venti animali in cerca di casa. Nel corner dedicato agli animali si può per scattare un selfie con il proprio cane, e partecipare alla raccolta di prodotti pet destinati a diverse associazioni del territorio impegnate contro il randagismo e contro l’abbandono di animali. «Il maxi carrello presente in galleria è già stato riempito tre volte» ha spiegato la direttrice del Centro commerciale Eleonora Pilotta.

Ricapitolando, la gara prosegue, ma la data da segnarsi in agenda è quella di sabato 17 settembre, alle 17, al Centro commerciale Treviglio di viale Montegrappa. Simpatiche zampette, siete tutte invitate. Chiaramente insieme ai vostri animali...

La classifica provvisoria

Clicca su play per conoscere la classifica provvisoria. Buddy, Muffin e Quby sono i tre cani che al momento guidano la classifica di Simpatiche Zampette. Nonostante l’impennata di Muffin (il barboncino toy di Alessia Bavaro, caravaggina), tenero Buddy di Arzago resta in sella, questa settimana, anche se di pochissimo. Terzo posto, momentaneo, per l’elegante bassotto Quby, di Brignano. La gara è tutt’altro che chiusa: quello in questa pagina è il penultimo coupon prima dello sprint finale.

I concorrenti

E qui, ecco una galleria con tutti i concorrenti!