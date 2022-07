Simpatiche zampette: oltre sessanta concorrenti, partecipa anche tu!

Sono già sessanta i concorrenti di «Simpatiche zampette», il nostro gioco estivo collegato alle «Iniziative Responsabili» del Centro commerciale di Treviglio - che a loro volta prenderanno il via a partire da settimana prossima. Obiettivo di entrambi, costruire un'estate di eventi dedicati alla tutela e alla protezione degli animali domestici.

Simpatiche zampette: i concorrenti

Ecco una carrellata di alcuni dei nuovi concorrenti : di settimana in settimana, fino alla metà di settembre, sull'edizione cartacea del GdT racconteremo man mano le storie di tutti gli iscritti. Tra i nuovi concorrenti c’è anche Dulcinea (nella foto in alto): una gattina investita da un’automobilista «pirata», e ritrovata nei giorni scorsi a Caravaggio dal sindaco Claudio Bolandrini. Ora cerca una casa, e un nuovo padrone.

Vota e vinci al gioco dell'estate

Votare è semplicissimo: basta ritagliare il coupon qui accanto e consegnarlo in redazione (via Stefano Messaggi 4B, Treviglio) oppure - a partire da lunedì - nella galleria del Centro commerciale Treviglio. Dove troveranno spazio anche diverse altre iniziative legate al mondo dei pet, a firma del mall cittadino.

«Dopo il progetto dedicato all’ambiente, che ha visto la partecipazione di 300 bambini grazie al coinvolgimento delle scuole del territorio, sarà la volta degli animali - ha commentato la direttrice del Centro commerciale Treviglio Eleonora Pilotta - Complice il periodo particolarmente delicato di partenza per le vacanze, oltre ad una campagna anti abbandono saranno diverse le tematiche trattate, in particolar modo si vorrà dare spazio alle associazioni che da anni si adoperano per la tutela degli animali. La Galleria del Centro Commerciale, all’interno di un allestimento estivo, fresco, scenografico, ospiterà diverse iniziative che di volta in volta verranno approfondite: la presenza di numerose onlus del territorio, un’area selfie, un punto di raccolta di prodotti dedicati agli animali da devolvere alle onlus del territorio, e tanto altro...». Impossibile mancare.