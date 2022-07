Simpatiche Zampette: ecco i primi iscritti: partecipa anche tu!

C'è Minù, un cagnolino trovato ancora cucciolo legato ad un albero in Valle Imagna. E c'è Febo, 13enne amante della cucina vegana. E persino Hydra, che non è un cane ma un mustelide - non proprio tenerissimo, a giudicare dalla foto - allevato da una famiglia di Caravaggio. Sono già una quindicina, in una sola settimana, gli animali iscritti al nostro gioco dell'estate, Simpatiche Zampette. E le iscrizioni sono ancora ancora aperte!.

Come partecipare a Simpatiche Zampette

Partecipare è gratuito e semplicissimo. È sufficiente spedirci su WhatsApp una foto dell’animale, con una breve descrizione e/o la storia di come è entrato nella vita del suo proprietario. Il numero è 3342899132. Oppure potete scriverci una mail (redazione@giornaleditreviglio.it). In ogni caso, ci serviranno un contatto del proprietario: numero di cellulare oppure indirizzo e-mail. Oppure, ci si può facilmente iscrivere tramite il sito www.simpatichezampette.it. Durante le settimane di gioco pubblicheremo in questa pagina le fotografie e le storie di tutti animali iscritti. E non solo...

Come si vota

Ma come si gioca? Ancora più facile. Fino a venerdì 9 settembre si potrà votare il proprio animale preferito tra quelli in gara, ritagliando il coupon qui a lato e consegnandolo nei due punti di raccolta previsti: l'urna allestita al Centro commerciale Treviglio (in galleria, nell'«Area Scuole» realizzata all'interno del progetto «Iniziative Responsabili») oppure in redazione (in via Stefano Messaggi 4B). Da settimana prossima, su ogni numero pubblicheremo la classifica provvisoria del gioco, fino ad incoronare i tre vincitori dell'iniziativa, che saranno premiati durante un evento organizzato al Centro commerciale Treviglio alla metà di settembre.

I premi per i vincitori, in collaborazione con il Centro commerciale Treviglio

I primi concorrenti premiati riceveranno tre buoni spesa da 300, 200 e 100 euro da spendere all’interno del Centro commerciale Treviglio. In palio anche sei abbonamenti coupon al Giornale di Treviglio, per i primi sei concorrenti in classifica.