Coltivare piante in vaso? Prestiamo molta attenzione alla scelta in vivaio

La coltivazione di piante in vaso è una pratica diffusa per chi ha spazi limitati, ad esempio in casa - su balconi e terrazzi - o in piccoli giardini. La qualità del materiale vivaistico è quindi cruciale per ottenere piante sane e produttive. La stessa cosa vale per chi volesse coltivare in casa piccoli alberi da frutto. Nelle drupacee, come pesche, albicocche e ciliegie, la scelta di piantine di qualità influisce direttamente sulla resa e sulla resistenza alle malattie.

Coltivare piante in vaso?

Avremo i consigli dell’esperto agronomo Francesco Rigamonti, docente all’Istituto Professionale Agroambientale San Vincenzo di Albese con Cassano (CO).

È esperienza un po’ di tutti i non addetti ai lavori di essere andati in un vivaio per scegliere una pianta e avere avuto la sensazione di spaesamento. Da dove iniziare?

Prima di tutto bisogna partire dalle proprie esigenze o possibilità: quanta luce naturale potrà ricevere la pianta, temperatura e umidità dell’ambiente, spazio disponibile, il tempo che potremo dedicare alla cura delle piante e infine che effetto estetico o funzionale vogliamo ottenere. In base a queste premesse potremo farci consigliare e valutare le piante più adatte. Stando attenti a scegliere piantine di alta qualità, la varietà più adatta, e considerando la salute delle radici e la resistenza alle malattie.

Per la nostra gestione casalinga, poi, dovremo tenere conto della gestione del suolo, quindi l’utilizzo di un terriccio adatto, l’irrigazione e la fertilizzazione - con strumenti e prodotti adeguati - per ottenere piante produttive anche in spazi ridotti.

Le drupacee: come far crescere alberi da frutto anche a casa

Grazie all’agronomo Francesco Rigamonti, nella prossima puntata di ColtiviAmo verrà fatto uno specifico approfondimento sulle piante da frutto, in particolare le drupacee, cioè pesche, albicocche, susine e ciliegie. Coltivare le drupacee a casa è possibile, sia in giardino che in vaso, ma richiede alcune attenzioni specifiche per ogni specie.

Innanzitutto, dobbiamo considerare il clima della nostra zona. Ad esempio, il pesco e l'albicocco temono le gelate tardive, poiché fioriscono precocemente. Se intendiamo coltivare in vaso, cerchiamo varietà nane, che non raggiungeranno grandi dimensioni (spesso non più di 1,5-2 metri) e si adatteranno meglio agli spazi limitati del balcone o del terrazzo. Tutte le drupacee prediligono una posizione soleggiata, ed evitiamo, poi, luoghi troppo esposti al vento. Inoltre, richiedono un terreno sciolto, profondo e ben drenato, che non sia soggetto a ristagni d’acqua. Sul fondo del vaso è sempre utile creare uno strato di argilla espansa per migliorare il drenaggio.

L'irrigazione è fondamentale, soprattutto nei primi 2-3 anni dopo l'impianto. Anche una corretta concimazione sarà essenziale per la crescita e la produzione di frutti.

Un altro aspetto cruciale per le drupacee è la potatura, in quanto influisce sulla forma della pianta, sulla produzione e sulla salute generale.

Infine, un tema importante è quello delle malattie: le drupacee possono essere soggette a diverse malattie fungine (come il corineo o la ruggine) e parassiti (come la mosca della frutta). È importante monitorare la pianta e intervenire tempestivamente con trattamenti specifici, preferibilmente biologici, per proteggere la pianta e i suoi frutti.

