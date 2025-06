ColtiviAmo Piante aromatiche, un tocco profumato e colorato in cucina

Facili da coltivare, molto utilizzate in cucina oltre che dal grande valore decorativo per balconi e giardini. Stiamo parlando delle erbe aromatiche, protagoniste della prossima puntata di ColtiviAmo, il programma di Telecity in onda ogni domenica alle 20 e in replica il martedì alle 10 e il giovedì alle 11.45. ColtiviAmo è un’iniziativa del gruppo editoriale Netweek che vuole avvicinare telespettatori, lettori e scuole al mondo della natura, grazie al sostegno dei partner Technoprobe, Regione Lombardia, Consorzio Agrario Lombardo, Valentina Edizioni.

Piante aromatiche, un tocco profumato e colorato in cucina

Le piante aromatiche sono fondamentali in cucina per esaltare i sapori dei piatti in modo naturale e salutare. Utilizzate fresche o essiccate, le erbe aromatiche come basilico, rosmarino, timo e prezzemolo offrono una vasta gamma di impieghi culinari, migliorando il gusto senza l'uso di condimenti artificiali. E spesso hanno dei bellissimi fiori che colorano i nostri orti e sono amici degli insetti, soprattutto le api e gli impollinatori in generale. Come ci racconta la conduttrice Silvia Valenti insieme a Maurizio Cassamagnago, presidente dell’Impresa Sociale Cascina Andegardo, che ha ospitato le riprese di varie puntate di ColtiviAmo.

Cascina Andegardo, in provincia di Lecco, e per la precisione a Cernusco Lombardone, nasce dall’incontro fra Cooperativa Sociale Paso e la multinazionale Technoprobe: grazie alla volontà della Fondazione Giuseppe Crippa e Mariarosa Lavelli prende vita un progetto che unisce lavoro, sostenibilità e inclusione sociale.

Le piante aromatiche sono selvatiche e perenni, quindi resistenti per più anni, come timo, salvia, maggiorana, finocchietto, rosmarino e menta. Sono anche facili da coltivare, sia in giardino che in casa, e possono avere un interessante utilizzo ornamentale, oltre che arricchire i nostri piatti in cucina. Inoltre, alcune erbe aromatiche hanno dei bellissimi fiori, amici degli insetti e della biodiversità. Nonostante le erbe aromatiche abbiano diverse stagionalità, essendo molto resistenti si possono coltivare in inverno e in estate, sopportando gli sbalzi di temperatura. L’unica attenzione particolare da avere riguarda il tipo di terreno, che deve essere drenante, e non far creare ristagni d’acqua, che potrebbero danneggiare questo tipo di piante.

Colorato come te! di Valentina Edizioni: il ciclo delle stagioni metafora della vita

"Colorato come te!" (edito da Valentina Edizioni), scritto da Stella Baratta e illustrato da Erika De Pieri, è una storia in rima allegra e sensibile, che aiuta i più piccoli a comprendere il passare del tempo e la bellezza del cambiamento, dove il ciclo delle stagioni diventa una metafora della vita.

"Sei come un albero, il cielo, la terra e il mare: sempre lo stesso, ma mai uguale". Con queste parole della mamma, Lucio inizia una curiosa esplorazione con la sua lente d’ingrandimento. Attraverserà tutte le stagioni, scoprendo che, proprio come la natura, anche lui è in continua trasformazione.

Alla domanda "Perché hai scritto questo libro?", Stella Baratta risponde: "Connettersi e ri-connettersi alla natura e sentirsi parte di essa insieme al suo mutare durante le stagioni: è solo uno dei motivi che mi hanno ispirata nella scrittura dell'albo illustrato Colorato come te! In questa società che ci vuole sempre più connessi al digitale è necessario fermarsi, osservare ciò che ci circonda per conoscere meglio anche le proprie emozioni. Il protagonista, un bambino di nome Lucio con la sua speciale lente d'ingrandimento, ci insegna e ci ricorda la bellezza di guardare come se fosse la prima volta, la natura, stagione dopo stagione per acquisire nuove consapevolezze. 'Io sono arancione come la natura autunnale ogni tanto malinconico ma pur sempre gioviale'. Il piccolo Lucio si accorge che proprio come la natura anche lui cresce e cambia. Il racconto in rima mette sotto i riflettori il cambiamento che assume forme e colori sempre diversi. Così come l'importanza di “stare” e di cogliere la bellezza di ogni periodo della vita".

Il bambino si ritroverà perfettamente nella descrizione di sua madre e si renderà conto di essere più simile alla natura di quanto pensasse. Una natura accogliente e generosa che merita tutto il nostro rispetto. Come Lucio, scegliamo ogni giorno di ogni stagione di connetterci al mondo naturale e meno a quello digitale! Questa è la vera grande sfida.

Pizzeria P di Lissone: P4 Verde Velluto, prodotti di eccellenza esaltati dalla maggiorana

Le erbe aromatiche sono molto utilizzate in cucina e se diciamo pizza ci vengono in mente pomodoro, mozzarella e basilico… ma non solo! Nella puntata di ColtiviAmo dedicata appunto alle profumate e colorate erbe potremo scoprire come altre piante aromatiche possono rendere una pizza davvero speciale. Silvia Valenti ci porta alla Pizzeria P di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, dove Daniele ci presenta la sua P4 Verde Velluto. In questo caso prodotti di eccellenza, a che del territorio, scelti con cura vengono esaltati da una particolare erba aromatica, la maggiorana.

Prima di tutto l’impasto, realizzato con tre farine diverse e lavorata con alta idratazione e attenta fermentazione e lievitazione, per renderla più digeribile. Inoltre, la pizza P è in tipico stile napoletano, sottile con il cornicione ben evidenziato e croccante.

Poi una base di vellutata di piselli freschi, abbinata con provola d’Agerola e salsiccia artigianale al finocchietto dell’azienda agricola Nava di Roncello (MB). Successivamente, dopo la cottura, vengono aggiunti dei ciuffetti di ricotta della Fattoria Dassogno di Rogeno (Lecco) cialde di Grana Padano. Infine, foglioline di maggiorana per decorare e insaporire la pizza, che si abbinano molto bene con i piselli. Le erbe vengono sempre aggiunte alla fine per non perderne il sapore e il profumo con la cottura. E sempre un filo d’olio extra vergine di oliva pugliese.

Daniele spiega anche come sia fondamentale la cottura, 90 secondi a temperatura di circa 380 gradi, non troppo alta perché la cottura dolce permette di asciugare correttamente la pasta e rendere croccante il bordo. Per casa, Daniele suggerisce di usare forni professionali oppure con i forni casalinghi di prediligere la pizza in teglia, con una precottura e l’aggiunta a metà cottura degli altri ingredienti.

Pizzeria P

Via Padre Reginaldo Giuliani 10 - Lissone (MB)

Tel. 0399405196 - prenotazioni WhatsApp 3757449880 - www.pdipizza.it