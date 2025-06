Acqua, bene fondamentale per l’uomo e l’agricoltura

Tra maggio e giugno l'orto esplode di vita: le temperature sono stabili, le giornate lunghe e le piante in pieno sviluppo. Ecco cosa fare per sfruttare al meglio questo periodo.

Semine in pieno campo: è il momento ideale per seminare direttamente nel terreno ortaggi come fagioli, fagiolini, cetrioli, zucchine, meloni, angurie, carote, barbabietole e insalate (lattuga, rucola, indivia).

Trapianti: se hai seminato in semenzaio a marzo o aprile, ora puoi trapiantare in campo aperto pomodori, peperoni, melanzane, basilico e altre erbe aromatiche.

Manutenzione del terreno: continua a sarchiare il terreno per eliminare le erbe infestanti e pacciamare con paglia o teli pacciamanti per mantenere l'umidità e ridurre la crescita di nuove infestanti.

Concimazione e irrigazione: nutri le piante con concimi naturali e irriga regolarmente, preferibilmente al mattino presto o al tramonto, per evitare lo stress idrico e favorire una crescita vigorosa.

Raccolta delle primizie: a maggio si iniziano a raccogliere gli ortaggi seminati precocemente come ravanelli, insalate, spinaci e le prime fragole.

Questo è il momento cruciale per impostare un orto produttivo: dedicando attenzione e cura ora, garantirai un'estate ricca di soddisfazioni.

