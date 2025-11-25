Approfitta del Black Friday e abbonati al Giornale di Treviglio con il 33% di sconto

La promozione sarà attiva da fino a lunedì 8 dicembre 2025 compreso: il costo dell’abbonamento annuale passa da 44,99 euro a soli 29,99 euro

Anche per il 2025 il Giornale di Treviglio conferma la speciale promozione dedicata al Black Friday, un appuntamento ormai atteso dai lettori che preferiscono la comodità e la flessibilità dell’edizione digitale. Dopo il buon riscontro degli anni precedenti, torna infatti l’offerta riservata agli abbonamenti digitali sfogliabili annuali, pensata per rendere ancora più semplice accedere al giornale in qualsiasi momento e da qualunque dispositivo.

Promo Black Friday: abbonamento digitale con il 33% di sconto

La promozione sarà attiva da fino a lunedì 8 dicembre 2025 compreso: due settimane a disposizione per attivare l’abbonamento a un prezzo particolarmente vantaggioso. Anche quest’anno lo sconto proposto è del 33%, che porta il costo dell’abbonamento annuale da 44,99 euro a soli 29,99 euro. Per usufruire dell’offerta è sufficiente inserire il codice NETWEEKBF25 al momento dell’acquisto sulla piattaforma abbonamenti.netweek.it, direttamente nel carrello prima di completare il pagamento. Una procedura immediata, alla portata di tutti.

Abbonati allo sfogliabile digitale

L’abbonamento digitale sfogliabile continua a essere una soluzione apprezzata perché consente di leggere il giornale nella sua versione completa, pagina dopo pagina, con la praticità del digitale e la possibilità di accedere ai contenuti da smartphone, tablet o computer. Un formato che mantiene intatta l’esperienza di lettura tradizionale, arricchendola con velocità, accessibilità e la libertà di consultare il giornale ovunque ci si trovi.

Con questa iniziativa, il Giornale di Treviglio conferma il proprio impegno nello sviluppo della sua proposta digitale, offrendo un’opportunità concreta per sostenere un’informazione locale di qualità e favorire una fruizione moderna, comoda e sempre più diffusa. Il Black Friday diventa così un’occasione per avvicinarsi al mondo digitale del giornale o per rinnovare il proprio abbonamento a un prezzo davvero conveniente, valorizzando un servizio che accompagna ogni giorno la comunità con notizie, approfondimenti e racconti del territorio.