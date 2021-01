Quest’anno niente presepe vivente: è la prima volta in 30 anni IMMAGINI

Il tradizionale presepe vivente di Vailate quest’anno non si è svolto come di consueto. Non era mai successo in 30 anni.

Salta il presepe vivente di Vailate

Scenografie e costumi che trascinano gli spettatori nel passato, la mangiatoia sul sagrato della chiesa e un centinaio di figuranti a rappresentare la natività. Non quest’anno no. Il presepe vivente è solo l’ultimo degli eventi culturali cremaschi che salta per colpa dell’emergenza sanitaria in atto. Era già successo con il pellegrinaggio al santuario di Caravaggio, mai mancato dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi. Il presepe vivente è un’iniziativa molto più recente, risale agli ultimi trent’anni, ma non per questo è meno sentita e in questo periodo di feste già caratterizzato dalle limitazioni dovute alle disposizioni anti contagio, la sua mancanza si farà sentire.

Le scorse edizioni: un successo natalizio diventato una tradizione

Ecco però qualche scatto dalle edizioni degli anni scorsi, per ricordare uno dei presepi viventi più noti, frequentati e ben fatti della nostra zona.

