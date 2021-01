Concorso presepi Treviglio: ecco tutti i vostri capolavori. Qual è il vostro preferito? GALLERY

Da quello ricavato da una vecchia barca giocattolo a quello realizzato interamente con diverse parti di una pianta simbolo della Bassa, il granturco, fino a quello realizzato per la sua comunità da un consigliere comunale di Vailate. Sono stati tantissimi i presepi arrivati in questi giorni al concorso organizzato dalla ProLoco di Treviglio, per riaccendere – in questo strano, assurdo anno – l’antica tradizione presepistica trevigliese. Eccoli qui sotto. Nella didascalia, il nome dell’autore. Qual è il vostro preferito?

Concorso presepi: tutti i concorrenti

Oltre settanta partecipanti – Iscrizioni chiuse

Sono una settantina le fotografie che abbiamo selezionato tra le tantissime spedite in queste settimane, molte delle quali di opere «fuori concorso», ma che abbiamo deciso di pubblicare ugualmente. Perché ognuna ha la sua magia, ed ognuna è l’immagine di quella quotidianità familiare, serena e «normale» di cui abbiamo tutti così bisogno.

Chiuse le iscrizioni la scorsa settimana, ora – Covid permettendo – la Giuria del concorso trevigliese selezionerà i più belli tra quelli in gara. Per ognuno dei concorrenti, invece, il Giornale di Treviglio omaggia una copia del nostro settimanale. Scrivi QUI per ritirare la tua copia. Con i nostri migliori auguri di un buon 2021.

TORNA ALLA HOME