Carnevale 2020, è tempo di maschere, carri e piogge di coriandoli TUTTE LE SFILATE

E’ tempo di maschere, carri e sfilate: il Carnevale 2020 entra nel vivo! Ecco qualche appuntamento nella Bassa e nel Cremasco da non perdere. Quest’anno il martedì grasso cadrà il 25 febbraio.

Gli Amici del Carnevale di Caravaggio pronti a partire

Sette appuntamenti tra Caravaggio, Capralba (sabato 15 febbraio alle 14.30), Misano (domenica 16 febbraio alle 14.30), Treviglio (sabato 22 febbraio alle 14.30), Vidalengo e Masano (domenica 23 febbraio alle 14) per non perdere nemmeno un attimo del divertimento di Carnevale.

Caravaggio conterà, come sempre, due date: la prima domenica 23 febbraio alle 9.30 da Largo Cavenaghi e martedì 25 febbraio da piazzale Morettini dalle 14 alle 158 e dalle 20 alle 23.30 quando verrà premiato il carro più bello.

A Treviglio sfila il Carnevale

Animazione, chiacchiere e carri in sfilata per il Carnevale trevigliese. Sabato 22 febbraio dalle 15 scatterà la festa in piazza Garibaldi con l’animazione di Fabiana e le chiacchiere di Piuma d’oro. Sfileranno per le vie del centro storico i carri degli Amici del Carnevale di Caravaggio. La giornata è stata organizzata dalla Pro loco Treviglio (che ha avviato anche una lotteria i cui premi verranno estratti nella giornata del 22), con il Distretto del Commercio di Treviglio, l’Amministrazione comunale e ovviamente gli Amici del Carnevale di Caravaggio.

Tris di eventi a Mozzanica

A Mozzanica non basta il bis: sono tre gli eventi pronti a far divertire grandi e piccini. Si parte sabato 22 febbraio alle 19.30 in oratorio con la serata di gioco e divertimento per i ragazzi delle medie. Domenica 23 febbraio alle 14.30 dall’oratorio partirà la sfilata per le vie del paese che terminerà con una merenda per tutti. Martedì 25 febbraio l’appuntamento è invece per i più piccoli con lo Spettacolo dei burattini e la premiazione della maschera più piccola, più originale e più divertente. Sempre in oratorio alle 15.30.

Bariano celebra Alice

Sarà invece un Carnevale letterario quello di Bariano, e che letteratura, anzi: l’oratorio San Giovanni Bosco rispolvera infatti Alice nel paese delle meraviglie, mitico capolavoro di Lewis Carroll. Questo il tema della sfilata che partirà alle 14.30 in piazza Paganessi. Dopo il giro in centro, si arriverà in oratorio per la merenda. Saranno quindi premiati i costruttori del carro più originale. I concorrenti dovranno quindi iscriversi anticipatamente in Anagrafe. Il martedì grasso invece la festa si sposta in oratorio, dalle 15.

Gran Carnevale Cremasco

Non è Carnevale senza la grande sfilata dei carri cremaschi. Ieri, domenica 9 febbraio, si è tenuta la prima sfilata gratuita del Gran Carnevale Cremasco. I prossimi appuntamenti accompagneranno grandi e piccini fino al 1 marzo. QUI TUTTI I DETTAGLI DELLE DATE E IL PROGRAMMA

Festa grande a Capralba

Sabato 15 febbraio a Capralba sarà festa grande. Alle 14.30 dai giardini di via Caravaggio partirà la sfilata dei carri organizzata dall’oratorio S.Pio X con la partecipazione degli Amici del Carnevale di Caravaggio. Al termine, in oratorio, si terrà la premiazione dei carri più originali.

Sfoglia le locandine degli eventi sul territorio:

Seguiranno gli aggiornamenti con le nuove iniziative dalla Bassa e dal Cremasco

