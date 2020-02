Carnevale 2020, a Capralba trionfano i Cavalieri del drago FOTO

I festeggiamenti del Carnevale sono iniziati: a Capralba e Misano sfilano i carri degli Amici del Carnevale di Caravaggio.

Carnevale 2020 via alle sfilate

Sabato di divertimento in maschera per grandi e piccini, a Capralba e Misano è andata in scena la prima sfilata degli Amici del Carnevale di Caravaggio che si è conclusa in oratorio con la premiazione del carro più bello. A trionfare, quest’anno, sono stati i Cavalieri del drago.

La festa è proseguita anche domenica a Misano dove i carri caravaggini hanno sfilato animando il pomeriggio del paese. Tanti coriandoli e stelle filanti, insieme alle coloratissime maschere hanno reso il Carnevale 2020 un grande spettacolo.

Prossimo weekend: Treviglio e Caravaggio

E il prossimo weekend i carri degli Amici del Carnevale saranno a Treviglio (sabato 22 febbraio alle 14.30), Vidalengo e Masano (domenica 23 febbraio alle 14) mentre Caravaggio conterà, come sempre, tre date: la prima sabato 22 febbraio dalle 20 alle 23.30 con partenza da piazzale Morettini e arrivo in Largo Cavenaghi, seguirà domenica 23 febbraio alle 9.30 da Largo Cavenaghi e martedì 25 febbraio da piazzale Morettini dalle 14 alle 18 e dalle 20 alle 23.30 quando verrà premiato il carro più bello.

Clicca qui per tutti gli appuntamenti nella Bassa e nel Cremasco per il Carnevale 2020.

TORNA ALLA HOME