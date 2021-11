Terze dosi, prenotazioni al via per tutti i maggiorenni da stamattina

Vaccini

Regione Lombardia ha aperto già la mattina di oggi (martedì 30 novembre) le prenotazioni per la terze dose di vaccino anti-Covid a tutti i maggiorenni.

In anticipo di 24 ore rispetto a quanto annunciato la scorsa settimana dal ministro Roberto Speranza, Regione Lombardia ha aperto già la mattina di oggi (martedì 30 novembre) le prenotazioni per la terze dose di vaccino anti-Covid a tutti i maggiorenni. Nella Bassa, sono circa mezzo milione le persone che nelle prossime settimane dovranno "passare" per la terza volta dai centri vaccinali. La prenotazione può essere effettuata QUI attraverso la piattaforma digitale, ma anche telefonando al calla center gratuito 800894545, tramite i Postamat o attraverso i portalettere. Il requisito per poter accedere alla prenotazione, oltre a quello anagrafico, è che siano passati almeno 150 giorni (5 mesi) dalla somministrazione della seconda dose o della dose unica del vaccino Johnson & Johnson.

Bergamo Ovest: il piano

Già nei giorni scorsi l'Asst Bergamo Ovest ha diffuso una prima bozza di progetto per sviluppare una nuova rete di hub vaccinali comprendente Treviglio (oltre all'hub privato della Same, e a TreviglioFiera, si ipotizza di aprire alcune linee al primo piano dell'Ipercoop), Antegnate (il 6 dicembre aprirà un nuovo polo al Centro incontri cultura), Martinengo e forse Spirano.

Papa Giovanni XXIII: nuove linee in ospedale

La notizia fa seguito all'annuncio di ieri dell'Asst Papa Giovanni XXIII, che ha affermato che da giovedì 2 dicembre verrà potenziata l’attività delle linee vaccinali allestite nel foyer dell’auditorium Lucio Parenzan dell’ospedale di Bergamo e negli altri hub con l'obiettivo di raddoppiare le inoculazioni e superare le duemila vaccinazioni giornaliere. Considerando che i richiami per le dosi booster proseguiranno anche nei primi mesi del 2022, l'Asst Papa Giovanni ha previsto anche l’allestimento di una tensostruttura riscaldata nell’area esterna dell’ospedale.

Come prenotare: attenzione al codice

Si ricorda che la “dose booster” può essere somministrata dopo almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario. Non per tutti i soggetti aventi diritto, tuttavia, il portale regionale consente in questo momento di prenotare.

"Se hai più di 40 anni e non riesci ad accedere alla prenotazione puoi utilizzare il pulsante "Richiedi Abilitazione" per procedere alla registrazione e richiedere l’inserimento dei tuoi dati. Ricorda di indicare la categoria di appartenenza, che stai prenotando una dose “booster” e i dati dell’ultima somministrazione ricevuta. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione potrai accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione (3° dose) - recita un avviso sul portale - Se hai tra i 39 e i 18 anni e non riesci ad accedere alla prenotazione con Codice Fiscale e Tessera Sanitaria a breve riceverai indicazioni per la registrazione dei tuoi dati".