Nuovo Amministratore delegato per il colosso dei trucchi Kiko

Bergamo

Simone Dominici prenderà prossimamente il ruolo di Amministratore delegato nel gruppo di Antoni Percassi.

Kiko, il colosso bergamasco della cosmesi presieduta da Antonio Percassi, ha annunciato oggi che affiderà la guida del gruppo a Simone Dominici, che prenderà prossimamente il ruolo di Amministratore delegato.

"Dominici ha maturato una significativa esperienza internazionale di alto profilo nell’ambito dei prodotti di Consumo, Lusso, Beauty e Retail avendo lavorato negli ultimi trent’anni per i principali Gruppi mondiali del settore, in 6 paesi e 3 continenti" fa sapere l'azienda in una nota.

Il curriculum di Dominici

Cresciuto in Unilever, il nuovo Ad è stato Vice President della Business Unit Food Italy, per poi diventare General Manager di Coin Department Store e, successivamente, Executive Vice President Global Markets di Bottega Veneta, con responsabilità in Europa, America e Asia. Dal 2018 in Coty, prima a Ginevra e successivamente nell’HQ di Amsterdam, Dominici ha contribuito a rafforzare le performance in EMEA in qualità di Executive Vice President per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, con responsabilità sia della Divisione Consumer che Luxury, ricoprendo anche il ruolo di Global Head of Revenue Management, accelerando la creazione di valore sostenibile.

Percassi: "Esperienza internazionale e visione innvativa"

“Sono onorato ed entusiasta di unirmi alla famiglia di Kiko in un momento così vitale per l’industria del Beauty e per l’azienda e ringrazio il presidente Percassi e Peninsula per la fiducia riposta” commenta Simone Dominici. “Oggi il Beauty è al centro di una trasformazione culturale verso prodotti più inclusivi, che siano “buoni per Me, buoni per la Società, buoni per il Pianeta”. La bellezza è positività, è energia, felicità e ora più che mai le persone sentono il bisogno di stare bene e ritengo che Kiko incarni tutti questi valori e sia il principale testimonial della cosmetica italiana nel mondo.”

“Sono orgoglioso di accogliere fra noi Simone Dominici” commenta Antonio Percassi, Presidente di Odissea Srl e Kiko Spa. “Sono certo che, grazie alla sua solida esperienza internazionale e alla sua visione innovativa, saprà accompagnare l’azienda verso nuove ed entusiasmanti opportunità”.