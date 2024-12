Natale "analogico" per i consumatori bergamaschi: i negozi vincono sull'online?

"È significativo il ruolo avuto dai negozi di vicinato, che hanno prevalso sull'online nelle vendite last-minute, con moda, gastronomia e tradizione alimentare al centro degli acquisti". Così Filippo Caselli, direttore di Confesercenti Bergamo, commentando l'andamento nella nostra provincia degli acquisti di Natale. Che quest'anno, secondo uno studio di Confesercenti nazionale, sono stati più numerosi delle attese.

"Sul territorio nazionale, da venerdì 20 a venerdì 27 dicembre sono stati spesi, tra prodotti alimentari, regali e viaggi circa 9 miliardi di euro - spiega in una nota Confesercenti Bergamo - Un balzo che, però, non compensa del tutto l’andamento lento delle vendite della prima parte di dicembre.

Il ruolo dei negozi di vicinato

L’accelerazione finale degli acquisti, secondo i commercianti, ha visto le attività commerciali di vicinato "vincere decisamente la battaglia con l’online per gli ultimi regali, con il 78% delle imprese associate che segnala vendite in ripresa rispetto alla settimana precedente".

"Ora si attendono Capodanno e, soprattutto, l'avvio dei saldi, con la speranza che la fiducia dei consumatori continui a sostenere il commercio locale" conclude Caselli, direttore di Confesercenti Bergamo.

I regali più gettonati

Tra i doni dell’ultimo minuto, protagonisti prodotti e accessori di abbigliamento, in testa sia alla classifica generale che in quella degli acquisti last minute. Salgono invece al secondo posto prodotti gastronomici, seguiti da giocattoli e poi libri e prodotti da enoteca.

Panettone batte pandoro