Confcommercio incontra le città della Bassa

Confcommercio Bergamo inaugura un progetto di ascolto e confronto tra imprenditori e associazione: si tratta de «Il valore dell’incontro: voce al territorio», una rassegna di incontri per fare il punto sulle trasformazioni in atto nel commercio bergamasco. Il presidente di Confcommercio Giovanni Zambonelli (qui o sul Giornale di Treviglio in edicola un’approfondita intervista) parteciperà infatti personalmente ad un tour territoriale, insieme alle diverse delegazioni provinciali dell’associazione, le due della Bassa bergamasca compresa (Treviglio e Romano). Si tratta di un passo avanti importante, specie per la pianura in cui il commercio attraversa una fase di radicale cambiamento. «Nell’epoca digitale, si riscopre il valore dell’incontro, di una stretta di mano e di un confronto sinceri, attraverso un momento conviviale e informale – spiega l’associazione in una nota – Dove la tecnologia connette, è la presenza fisica che unisce, costruendo quel capitale sociale e relazionale che rappresenta il vero motore dell’economia locale, con idea, passione, visione e impegno quotidiano come insostituibile carburante».

“Dare concreta visibilità all’impatto economico del terziario locale”

«Siamo pronti ad incontrare e ascoltare ogni imprenditore, intercettare le principali problematiche e trovare soluzioni per crescere insieme ad ogni singola impresa, valorizzarla e rappresentarla al meglio» sottolinea Zambonelli, delineando l’obiettivo principale dell’iniziativa: rafforzare il legame con i soci e dare concreta visibilità all’impatto economico del terziario locale. L’ascolto e la valorizzazione delle specificità locali sono del resto essenziali. «È questa la nostra filosofia di lavoro, in cui la prossimità fisica diventa vicinanza relazionale – continua il presidente Confcommercio Bergamo – Nel territorio e grazie al territorio siamo nati, cresciuti e ci siamo sviluppati. Quando ancora non avevamo una vera e propria sede come oggi nei principali comuni della provincia, incontravamo spesso gli imprenditori davanti a un caffè: un primo e insostituibile momento di ascolto. Nei nostri 80 anni di storia abbiamo visto idee nascere, prendere il volo e trasformarsi in realtà, da tramandare di generazione in generazione. Un valore che sta tutto nello scambio e nel confronto, sempre a fianco delle imprese e delle loro esigenze».

Gli incontri a Treviglio e a Romano

Il tour è partito mercoledì da Osio Sotto e prevede sette tappe strategiche che toccano l’intera provincia bergamasca. Il 24 settembre tocca a Romano di Lombardia (appuntamento nella Sala della Rocca alle 12.45 per un aperitivo, poi ci sarà la possibilità di fissare incontri personali con il presidente Zambonelli). Nella stessa giornata gli incontri a Treviglio (in Fiera, con incontri individuali dalle 17.30 alle 19.30, e poi un aperitivo di networking alle 19.45). Informazioni qui, oppure allo 0354120134, o a info@confcommerciobergamo.it.