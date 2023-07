Coldiretti giovani Bergamo, ecco il nuovo delegato

Dopo la nomina del caravaggino Gabriele Borella come nuovo presidente provinciale dei coltivatori diretti, anche la "giovanile" di Coldiretti Bergamo cambia vertice: il nuovo delegato è Riccardo Comi, 24enne di Bonate Sotto.

Riccardo Comi alla guida di Coldiretti giovani Bergamo

Come è stato eletto ieri, giovedì 6 luglio, all’unanimità, durante l’assemblea provinciale che ha riunito giovani imprenditori agricoli provenienti da tutta la provincia. Eredita il testimone da Daniele Filisetti che ha ricoperto il ruolo di delegato per dieci anni. Comi, perito agrario, è titolare di un’azienda ad indirizzo cerealicolo zootecnico con un allevamento di bovini da carne di razza limousine.

“Sono onorato per la dimostrazione di fiducia – ha detto Comi dopo l’elezione - farò il possibile per svolgere il ruolo che mi è stato assegnato con passione e determinazione, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani. Coldiretti Giovani Impresa è una palestra importante dove potersi confrontare e mettersi in gioco, dando vita a iniziative di crescita personale, imprenditoriale e sindacale”.

Facchinetti e Tiraboschi per Treviglio, Assandri e Taverna per Romano

Oltre al delegato Riccardo Comi sono stati eletti anche i componenti del Comitato che è composto da giovani che operano in vari comparti e rappresentano le diverse aree territoriali. Per la zona della montagna occidentale si tratta di Elisa Bellazzi e Andrea Oberti; per la zona di Treviglio Davide Facchinetti e Miriam Tiraboschi; per la zona di Romano di Lombardia Luca Assandri ed Enrico Taverna; per la zona della media pianura Riccardo Comi e Rachele Personeni; per la zona della montagna orientale Martina Facchinetti e Pamela Baronchelli.

Vice-delegati, che affiancheranno Comi nel mandato, saranno Luca Assandri di Fara Olivana e Martina Facchinetti di San Paolo D’Argon. Durante l'assemblea sono intervenuti anche il delegato di Coldiretti Giovani Impresa Lombardia Carlo Maria Recchia e il presidente e il direttore di Coldiretti Bergamo Gabriele Borella e Carlo Loffreda.