Vicoli 2023, a Treviglio due weekend all'insegna del teatro di strada

Sabato 2 settembre 2023 torna Vicoli, la rassegna organizzata dalla storica compagnia Tae Teatro che, fin dal 1995, propone a Treviglio e nei comuni limitrofi una selezione di alcune tra le più interessanti realtà teatrali sul panorama nazionale e internazionale, spaziando tra diverse tipologie e generi di teatro.

Vicoli 2023

La 28esima edizione di Vicoli sarà dedicata alle arti circensi e al teatro di strada, e prenderà il via nel fine settimana con due appuntamenti a Treviglio nel contesto dell’iniziativa intitolata "Settimana della Cultura": alle 18 sarà protagonista Tae Teatro, con uno spettacolo itinerante di Commedia dell’Arte intitolato Arlecchino e le tre monete d’oro che avrà inizio in piazza Setti per poi spostarsi nelle vie del centro storico. La performance vedrà le più amate maschere – alcune addirittura sui trampoli – impegnate nel tentativo di trovare qualcosa da mangiare dopo un lungo viaggio, tra scherzi, imbrogli, giochi di potere e dinamiche amorose tipiche della tradizione teatrale della Commedia dell’Arte. Alle 21,sempre in piazza Setti, è previsto lo spettacolo di Circo Musicale Banda Storta Circus della Compagnia Samovar, un rocambolesco ensemble di musicisti (e non solo!) nel quale prende vita la creatività artistica tra clownerie, musica e giocoleria per una performance ricca di peripezie musicali e gag incalzanti adatta a tutta la famiglia.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La kermesse prosegue dall'8 al 10 settembre

Gli appuntamenti continueranno nel weekend successivo, l’8-9-10 settembre ,con altri spettacoli di musica, circo e intrattenimento, coinvolgendo diversi comuni della Gera d’Adda, come Rivolta d’Adda, Spino d’Adda e Pizzighettone, in collaborazione con l’Associazione Come Fiume che Scorre e il Festival Terrafiume. Vicoli ha ricevuto il patrocinio dei Comuni coinvolti. Inoltre, la rassegna è inserita nel contesto dell’iniziativa BergamoBerscia2023 Capitali della Cultura.

Per il programma completo, consultare il sito www.taeteatro.com o la pagina Facebook della Compagnia TAE.

Appuntamento, dunque, dal 2 al 10 settembre con TreviglioCultura.