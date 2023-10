La BryOrchestra in via Tasso per chiudere la rassegna "Estate in provincia"

di Maria Nicoletta Sudati

Il programma "Estate in Provincia-Siamo Capitale Italiana della Cultura 2023" si è concluso sabato 30 settembre a Bergamo nel cortile della Provincia con il concerto della BryOrchestra trevigliese di Musica per Passione.

La BryOrchestra suona in provincia

Un pubblico numeroso oltre le aspettative ha applaudito con calore i giovani musicisti dell’orchestra che hanno tra i 15 e i 25 anni, guidati dai maestri dell’associazione. Due ospiti hanno accompagnato l’orchestra: Antonella Legramandi, tra i grandi fisarmonicisti classici invitata anche da Rai1, che ha proposto con grande gradimento di pubblico e maestria brani di Piazzolla, e l’abile flautista e ottavinista Alessandro Pisoni.

Il repertorio presentato si è aperto con brani di musica classica di Tchaikovsky e Saint-Saëns ed è proseguito con la musica contemporanea di due compositori molto amati: Ennio Morricone e Astor Piazzolla. La programmazione degli eventi culturali nel cortile del Palazzo in via Tasso aveva visto la presenza all’inizio di settembre un altro gruppo di Treviglio: il Coro delle Stecchino d’oro.

Le due associazioni cittadine (Musica per Passione e quella del Coro) hanno ormai un’esperienza decennale nel territorio e non solo, infatti entrambi hanno portato per esempio a Roma da Papa Francesco i propri giovani artisti. In Treviglio, svolgono così, con molti altri enti, un ruolo importante dal punto di vista culturale, aggregativo e di volontariato. Entrambe le associazioni sono sorrette da genitori e amici della

musica che accompagnano bambini e giovani in un cammino di crescita che ha come obiettivi l’arte, la socializzazione, l’appartenenza costruttiva alla comunità.

In concerto per l'accoglienza

I ragazzi e le ragazze della BryOrchestra hanno replicato il concerto domenica 1 ottobre a Monte Cremasco per uno scopo solidale. L’accoglienza: una carezza per chi vive nel bisogno è stata l’iniziativa del Centro di Accoglienza di minori Fraternità. Presenti il presidente dell’ente Giuseppe Cantoni e la dottoressa Preite e numerosi ospiti con testimonianze toccanti, come quelle dell’attrice Sarah Maestri con la narrazione della sua adozione di una bimba bielorussa e della pittrice Annamaria Mazzini creatrice dell’associazione Body Art

Therapy Italia.

Appuntamento il 7 ottobre al Tnt

L’orchestra giovanile di Treviglio proporrà invece il concerto Dobbiaco a Treviglio il 7 ottobre al TNT alle 21. Preparato durante l’ormai consolidata settimana Note in vacanza, settimana di studi musicali ideata dai fondatori di Musica per Passione e tra essi la sempre cara e compianta Brigitta Simone, il concerto proporrà il programma di sala preparato a Dobbiaco in Alto Adige.