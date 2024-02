Da Rivolta a Sanremo, i Roundeep calcano il palco dell'Ariston

Con il singolo "Le radici del dolore" i Roundeep hanno fatto centro e hanno calcato il palco di Sanremo.

I Roundeep a Sanremo

Ma facciamo qualche passo indietro: la band musicale è nata nel 2020, a fondarla Davide Lavarini, cantante, frontman e strumentista di Rivolta, con tanta voglia di risvegliare le coscienze delle persone ferite e oppresse, parlare di temi di libertà, crescita personale, cambiamento. In questo suo percorso musicale creativo ha trovato i giusti compagni di viaggio: Gregory Cassani (batterista di Rivolta), Matteo Brambilla (chitarrista di Gorgonzola) e Michele Liano (bassista di Fara). Inizia così il loro percorso professionale insieme che porterà subito il gruppo ai primi successi locali. Diverse sono le loro influenze musicali che spaziano dai miti del rock, come Queen e Led Zeppelin, a band più contemporanee tra cui i Pinguini Tattici Nucleari e i Maneskin. E questa varietà di influenze si rispecchia nella loro musica che sa unire testi profondi e melodie orecchiabili.

La scalata verso l'Ariston

Dal local la parabola è tutta in ascesa e la band arriva presto su alcuni dei palchi più prestigiosi: "Una Voce per San Marino" con la corsa all’Eurovision song Contest, "Roma Music Festival" e soprattutto "Sanremo rock". I quattro ragazzi hanno coronato un grande sogno, senza quasi rendersene realmente conto, raggiungendo un traguardo decisamente inaspettato: la vittoria in Regione Lombardia e l’onore di rappresentarla sul celeberrimo palco dell’Ariston di Sanremo. La partecipazione alle finali nazionali è stata per loro un grande risultato.

"La vittoria in Lombardia per il “Sanremo Rock” e l’aver calcato il palco dell’Ariston sono state le due ciliegine sulla torta di un percorso faticoso pieno di sacrifici che ci fa continuare a credere in noi stessi e nella nostra musica - hanno detto - Ora ci stiamo dedicando a nuove uscite".

Dal vivo a Treviglio

Pubblicato il il 26 gennaio scorso il singolo "Le radici del dolore" su tutte le piattaforme digitali, con annesso videoclip, che ha subito raggiunto un numeri importanti. E per chi vuole ascoltarli dal vivo ci sarà un appuntamento a Treviglio.

"Siamo in contatto con il sindaco Juri Imeri per poter organizzare un evento ricco di emozioni".