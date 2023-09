I Roundeep pronti per Sanremo Giovani

I Roundeep sono pronti a candidarsi per Sanremo Giovani. Dopo aver partecipato alla finale del Sanremo Rock, la band composta dai rivoltani Davide Lavarini e Gregory Cassani, rispettivamente frontman e batterista del gruppo, dal chitarrista di Gorgonzola Matteo Brambilla e dal bassista farese Michele Liano ha preso confidenza con il palco dell’Ariston e ha così deciso di mettersi in lizza anche per il prestigioso concorso musicale che, negli ultimi anni, ha spianato la strada a tanti artisti verso il Festival di Sanremo.

La scalata verso il successo

Roundeep. in forte ascesa, pronti per il grande salto.

"Per noi la finale del “Sanremo Rock” è stata davvero ricca di emozioni - ha raccontato Liano - Ci siamo arrivati dopo essere stati selezionati tra oltre settemila band, entrando così di diritto nei 260 competitori per il titolo nazionale. La nostra esibizione ci ha aperto diverse porte. In primis, ci ha permesso di farci notare dall’etichetta discografica “Milano Music Play” di Ettore Diliberto, il fondatore di Sanremo Rock insieme a Vittorio Costa, che ci ha proposto un contratto discografico, per il quale siamo ancora in fase di trattativa".

Dal contratto alla decisione di partecipare a Sanremo Giovani il passo è poi stato breve.

"Ci iscriveremo entro ottobre - ha aggiunto sempre Liano - Poi la palla passerà al direttore artistico Amadeus, a cui spetterà il compito di selezionarci e inserirci nella cerchia di artisti che effettivamente parteciperanno a Sanremo Giovani. In virtù di questa eventualità, con la “Milano Music Play” stiamo valutando la realizzazione immediata di due singoli, che saranno poi proposti ad Amadeus. Il primo sarà destinato proprio a Sanremo Giovani, mentre il secondo verrà conservato per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024, qualora dovessimo partecipare e superare Sanremo Giovani".

Nel frattempo, ci sarà spazio pure per ampliare gli orizzonti professionali.