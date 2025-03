Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 28 al 30 marzo 2025

Concerti, mostre, spettacoli e divertimento da non perdere: se non sapete cosa fare questo weekend la Bassa Bergamasca ha tantissimo da offrire. Ecco qualche appuntamento da segnare sul calendario.

Parte la rassegna "Stasera a Teatro"

Romano

Riparte domani sera, sabato, la nona edizione della rassegna teatrale della Fondazione Opere Pie Rubini di Romano. Il primo appuntamento è con lo spettacolo previsto per sabato 29 marzo, 21 di Valeria Cavalli, regia di Alberto Oliva con Gianna Coletti, Monica Faggiani e Arturo Di Tullio intitolato "Una mamma di troppo". (qui il programma completo della rassegna).

Da grande farò il calciatore!

Pontirolo

"Mamma, papà: da grande voglio fare il calciatore!". Chissà quante volte è capitato di sentirselo dire, ma qualcuno - e molto vicino a noi - quel sogno l’ha realizzato. Questa sera al Condominio Solidale di Pontirolo un incontro con quattro giovani calciatori locali, che racconteranno ai presenti il proprio percorso dal paesello al professionismo.

Tanto talento, ma anche altrettanto lavoro, allenamento e sacrificio. Sarà questo il tema dell’evento sportivo di questa sera, alle 20.30, a Pontirolo, nella sala della scuola di musica locale. L’incontro, moderato da Gianluca Formica, avrà ospite l’ex calciatore professionista nonché allenatore dell’Albinoleffe Primavera Massimiliano Maffioletti, che parlerà di e con i quattro giovani atleti protagonisti, tutti pontirolesi. Trattasi di Giorgio Bonfanti e Diego Ceresoli, in forza proprio all’Albinoleffe, Andrea Ceresoli, calciatore dell’Atalanta, e Alessandro Lamesta, dell’Erminio Giana di Gorgonzola.

I quattro calciatori avranno modo di raccontare al pubblico la propria esperienza e il modo in cui si sono approcciati e si approcciano allo sport e al calcio, dalla piccola realtà del paese sino ai grandi team per cui militano attualmente. "Sarà sicuramente un piacere ascoltarli, come lo è vedere il loro darsi da fare nel proprio sport" le parole dell’Assessorato allo Sport locale, organizzatore e promotore dell’evento attraverso le persone dell’assessore Cristina Pisoni e del consigliere delegato Gianpietro Ipocastani.

Al termine della serata-dialogo, ai partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco da parte dell’Amministrazione comunale pontirolese.

"Fara giorno" sul palco del Tnt

Treviglio

A Treviglio è sempre tempo di teatro. Doppio appuntamento anche questo weekend con le rassegne del Teatro Filodrammatici e del Tnt.

Sabato 29 marzo alle 21 l’appuntamento è al Tnt di piazza Garibaldi con "Farà giorno", una commedia in due atti di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, con la regia di Piero Maccarinelli e la produzione del Teatro Franco Parenti. Sul palco Vittorio Franceschi, Alberto Onofrietti, Giovanna Bozzolo in un confronto fra tre generazioni, immerso nei valori dell’identità sociale e della storia.

Protagonisti, un vecchio partigiano, sua figlia medico ed ex terrorista di sinistra e un giovane "fascistello" di borgata. Tutti e tre, nell’interagire tra loro, scoprono le proprie debolezze, le paure, il proprio orgoglio, e ciascuno impara e insegna.

Coro Calycanthus al Filodrammatici

Treviglio

Di tutt’altro tenore lo spettacolo in agenda, sempre sabato 29 marzo alle 21, al Filodrammatici dove ad esibirsi sarà il Coro Calycanthus di Treviglio, insieme al Coro Alladium di Agliè, il Lodi Gospel Lab e il soprano Filomena Musco. Una serata indimenticabile dedicata all’arte del canto in tutte le sue forme nel concerto "Voci per Treviglio".

Fin dal lontano 1967, l'attività corale di Treviglio ha sempre brillato per vitalità e passione. Nel corso degli anni, numerose rassegne corali hanno animato l’inizio dell’autunno, trasformando l’allora cinema-teatro Ariston in un palcoscenico di emozioni e armonie. Tantissimi cori, prevalentemente alpini e popolari, si sono avvicendati su quel palco, contribuendo a creare una tradizione che ha segnato la nostra comunità. Oggi, però, la realtà corale ha subito profondi cambiamenti, sia a livello stilistico che culturale.

Questa rassegna si propone di rinverdire quella memoria, adattandola ai tempi moderni e alle nuove sensibilità artistiche.

"Il Coro Calycanthus di Treviglio è una vera e propria istituzione della città - ha detto Alberto Galli, direttore artistico del Teatro Filodrammatici di Treviglio - Quando mi hanno proposto questa rassegna con la partecipazione di alcuni ospiti non ho potuto far altro che accogliere questa proposta e inserire la serata “Voci per Treviglio” nel palinsesto di questa stagione". "Speriamo sinceramente che questo evento non rimanga un capitolo isolato, ma che sia il primo di una serie di manifestazioni che possano coinvolgere e appassionare il pubblico - hanno aggiunto dal Coro Calycanthus - Il nostro obiettivo è quello di portare il canto, nei suoi molteplici aspetti, alle orecchie e al cuore di tutti. Ringraziamo sentitamente gli ospiti, che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito".

Ospiti sul palco il "Coro Alladium" di Agliè che spazia dai canti popolari alla coralità moderna, arricchito da brani originali del maestro Castagna, il "Lodi Gospel Lab", il cui repertorio offre un’esibizione carica di energia Gospel e solidarietà e la voce di Filomena Musco soprano che incanta con il suo talento vocale, accompagnata al pianoforte da Fabio Piazzalunga.

"InCanto" a Sant'Anna

Canonica

Domenica alla vecchia chiesetta di Sant’Anna a Canonica arriva "InCanto", la performance musicale con protagonisti mamme e bambini.

Il progetto, che coinvolgerà la comunità canonichese in un’esperienza di canto collettivo guidata dal musicista Matteo Zenatti, insieme al violinista e musicista folk Elia De Molli e alla narratrice, cantante e attrice Chiara Magri, vedrà esibirsi alle 20.30 di domenica uno speciale coro composto da tredici elementi, tra mamme e bambini, che si ritrovano abitualmente negli spazi dell’oratorio per cantare insieme sotto la direzione del maestro Dario Galli. Il repertorio della serata, spiegano gli organizzatori, spazierà tra canti popolari e brani della tradizione antica, con l’obiettivo di celebrare l’arrivo della Primavera in tutto il suo simbolismo di attesa, raccoglimento e trasformazione.

"Il nostro progetto nasce dalla volontà di riportare la musica alla sua dimensione più autentica e collettiva – hanno spiegato i promotori di “InCanto” – Vogliamo farlo coinvolgendo gruppi intergenerazionali e realtà locali. Ogni concerto è unico, perché i suoi protagonisti, musicisti e cantanti locali, portano la propria esperienza e attitudine sul palco assieme all’associazione Tartaruga Aps".

"Il canto non è solo performance, ma esperienza condivisa – ha aggiunto Matteo Zenatti, ideatore e direttore del progetto – Con “InCanto” vogliamo unire persone di età diverse, farle collaborare in un percorso comune e riportare la musica al suo ruolo di motore di aggregazione".

Ecco allora che la tappa canonichese del progetto sarà un esempio di come il canto d’insieme possa essere esperienza di festa e condivisione intergenerazionale, avente come protagonisti i cittadini, portatori di un messaggio importante quale la realizzazione di un’aggregazione sociale attraverso l’esperienza artistica. Sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca e patrocinato dal Comune, l’evento di domenica sarà ad ingresso libero con offerta, ma su prenotazione consigliata.

L'acqua in mostra

Parco del Serio - Romano

"Il Fiume Racconta", arte e natura per il 40esimo anniversario del Parco Regionale del Serio.

Dal 28 marzo al 13 aprile, la Sala della Rocca Viscontea di Romano di Lombardia ospiterà "Il Fiume Racconta", una mostra d’arte dedicata all’acqua, al paesaggio e al tempo pensata per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025.

L’evento si inserisce nelle celebrazioni per il 40esimo anniversario della creazione del Parco Regionale del Serio e il 50esimo della fondazione del Circolo di Ricreazione Artistica "Il Romanino APS", due realtà che hanno contribuito alla valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale e culturale. La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Romano, in collaborazione con il Centro Studi Teorema.

L’inaugurazione è prevista per questa mattina, venerdì 28 marzo, alle 10.30. In seguito la mostra aprirà al pubblico fino alle 12, mentre sabato e domenica sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Cuore dell’evento è la mostra personale dell’artista Serenella Oprandi, che attraverso una serie di acquarelli, racconta il viaggio di un fiume dalla sorgente alla foce. Un percorso visivo che invita a riflettere sul legame tra acqua, paesaggio e memoria, con un chiaro riferimento al fiume Serio, elemento centrale del nostro territorio.

Lo spettacolo della Ierofania

Verdello

Visite guidate e lo spettacolo della ierofania al mausoleo Gambarini-Cagnola-Abbiati. Appuntamento sabato, alle 6.45, al cimitero di Verdello, per assistere alla ierofania della luce solare che si manifesta all’interno della cappella durante il periodo equinoziale.

Partecipazione su prenotazione in biblioteca (massimo 20 persone).

Storia di una cantautore

Morengo

Al teatro "Don Bosco" una serata dedicata al grande Fabrizio De André. Sabato, alle 21, nel teatro dell’oratorio in via San Giovanni Bosco, Zenit presenta "Storia di un cantautore" a cura de "La compagnia dei minimi". L’evento si inserisce all’interno della quarta edizione della rassegna teatrale "Apri la porta, vieni a teatro" in collaborazione con il Comune di Morengo e la parrocchia. Una serata da non perdere per chi ama la musica di uno dei più grandi nomi del cantautorato italiano.

Fanfara dei carabinieri

Arcene

Fanfara in concerto per la "Festa di primavera".

Domenica, ad Arcene, alle 11 in piazza della Civiltà Contadina, si terrà il concerto della fanfara del terzo Reggimento carabinieri Lombardia in occasione della "Festa di primavera" che vede coinvolti anche i commercianti del paese. Per loro appuntamento dalle 13 all’interno del parco della biblioteca comunale. L’evento è promosso dall’associazione "Cla Ola" e patrocinato dal Comune di Arcene.

Viviamo il verde

Boltiere

Tutto pronto per il secondo appuntamento con "Viviamo il verde", l’iniziativa green promossa dall’Amministrazione comunale e rivolta ai bambini e alle loro famiglie. Appuntamento alle 15 al centro civico "Aldo Moro" di Boltiere per poi partire insieme "armati" di tutto l’occorrente per la raccolta dei rifiuti abbandonati, la semina delle aiuole e un divertente laboratorio sugli spaventapasseri. Immancabile la tappa al "Bar nel Parco da Chicca" che offrirà una golosa merenda a tutti i partecipanti.

Appuntamenti in pillole

Treviglio

Apre il Roccolo

Sabato 29 marzo Oasi aperta dalle 9.30 alle 12.30, per visite guidate alle fioriture.

Romano

Gusto a San Giuseppe

"Of, bocc e sàlam nostrà": al parco della chiesetta di San Giuseppe, domenica 30 marzo dalle 10 alle 18 una giornata con buon cibo, musica, la novità della "TombolAvis" e gonfiabili per bambini.

Ghisalba

Festa di primavera

Sabato 29 marzo va in scena la settima edizione della festa promossa dalla Consulta delle associazioni in collaborazione con la cooperativa Itaca, Acli, Cooperativa Fa, Aghena e Cooperativa San Martino. Si parte alle 11.30 all’area feste con la presentazione di "B.a.u. dog therapy"; alle 12 aperitivo con i ragazzi a cui seguirà il pranzo conviviale e tombolata per tutti.

Urgnano

Coro Cai in concerto

Venerdì 28 marzo alle 20.45 al cine teatro "Cagnola" serata musicale con il coro Cai Val Imagna "La Combricola". Promosso dalla sottosezione urgnanese del Cai "Remo Poloni" nell’anno del suo 35esimo di fondazione.

Antegnate

Mostra d’arte

Venerdì 28 marzo inaugurazione della mostra d’arte del maestro Emilio Gualandris. L’esposizione è allestita nella sala consiliare del Comune e sarà visitabile venerdì dalle 19 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 22.

Cologno al Serio

Artigianato in festa

Tre giorni (da venerdì a domenica) dedicati all’artigianato nella Sala del Cavallo, in via Rocca. L’iniziativa, promossa dal Comune e organizzata dall’Associazione Am_bra, propone una mostra di articoli artigianali il cui ricavato verrà destinato ai bambini di strada del Brasile. La mostra sarà visitabile oggi, venerdì, dalle 20.30 alle 22.30, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 22.30 e domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 21.30.

Urgnano

StraUrgnano 2.0

Appuntamento domenica 30 marzo per la tradizionale corsa organizzata dal Centro servizi Fiasp di Bergamo e Brescia in collaborazione con la Polisportiva di Urgnano e il patrocinio e contributo del Comune di Urgnano. L’evento ludico motorio valido per il concorso internazionale IVV si snoderà su tre tracciati da 6, 12 e 18 chilometri lungo il percorso permanente Colleonesco di Urgnano. Apertura alle 7 da Largo dello Sport.

Sergnano

Giornata ecologica

L'Amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione Ambiente e Territorio e il contributo di Aprica Gruppo A2A invitano a "Puliamo ancora insieme il nostro paese". Appuntamento sabato 29 marzo alle 14 al giardino Falcone e Borsellino.

Pagazzano

Music Party

All’oratorio con la partecipazione di dj Napo una notte di musica per tutti (bambini compresi) con apericena e divertimento fino a mezzanotte.