Cinque Comuni raccontano “Storie senza tempo” tra arte, cultura, tradizioni e territorio

La prima tappa della rassegna è a Fornovo alla scoperta dei "Romani nel Forum Nuovo" tra museo, laboratori, spettacoli e proposte enogastronomiche

Alla scoperta delle bellezze storico-archeologiche, dell’arte, della cultura e delle tradizioni del territorio della pianura tra il bergamasco e il cremasco: prende il via oggi da Fornovo, la rassegna “Storie senza tempo” coordinata dall’associazione Pianura da Scoprire. A fare rete cinque Comuni: Fornovo, Bariano, Pagazzano, Palazzo Pignano e Treviglio. Il programma è stato presentato nella sala consiliare di Fornovo che nel fine settimana terrà a battesimo la prima tappa “I Romani nel Forum Nuovo”.

“Storie senza tempo”, la rassegna parte da Fornovo

Cinque Comuni in rete per promuovere il territorio della pianura bergamasca, l’arte, i reperti archeologici, le tradizioni e le radici di ciascun paese coinvolto. Torna per il secondo anno la rassegna “Storie senza tempo”, coordinata dall’associazione di promozione territoriale Pianura da Scoprire, che è stata presentata lunedì nella sala consiliare del Comune di Fornovo alla presenza dei sindaci e degli amministratori anche degli altri Comuni coinvolti, partendo da Treviglio che fungerà da capofila e passando anche per Bariano e Pagazzano nella bergamasca e Palazzo Pignano, nel cremasco.

“Storie senza tempo porterà alla scoperta del territorio della pianura, tra bergamasca e cremasco – ha spiegato Diego Moratti dell’associazione Pianura da Scoprire, portando i saluti del presidente Giuseppe Togni – con visite guidate ai tesori che si trovano all’interno di ciascun Comune, ma offrirà anche spettacoli, concerti ed eventi a tema in ciascuna tappa”. “Il territorio della pianura ha tante anime da scoprire e questo progetto va nel solco di mettere insieme Amministrazioni, associazioni e Pro loco – ha dichiarato Juri Imeri, primo cittadino di Treviglio -. Tocca due province, quella di Bergamo e quella di Cremona, è ha come filo conduttore l’archeologia. Ciascun Comune in “Storie senza tempo” ha portato un valore aggiunto a questa rassegna”.

Rassegna che viene proposta per il secondo anno, è finanziata attraverso i fondi del bando regionale “Lombardia Style” e ha ottenuto un importante sostegno anche da A35 Brebemi Aleatica.

Tre giorni alla scoperta dei “Romani nel Forum Nuovo”

La prima tappa, da oggi a domenica, si svolgerà a Fornovo ed è intitolata “I Romani nel Forum Nuovo” e prevede per oggi, venerdì, dalle 18 l’apertura del museo archeologico – con reperti che risalgono all’epoca romana, ma anche dei Celti e dei Longobardi che hanno abitato il territorio – in sala consiliare con visite guidate, un dj set in piazza dove i visitatori potranno degustare le proposte enogastronomiche con prodotti del territorio. Domani, sabato 13 giugno, il museo archeologico riaprirà alle 17 e si terranno dei laboratori a tema dedicati ai bambini (dai 4 ai 10 anni) e una archeomerenda. La sera in piazza è prevista una raviolata alle 20 e uno spettacolo di cabaret. Domenica 14 giugno museo aperto dalle 18; si terrà anche un convegno dedicato alla cucina nell’antica Roma con una master class con degustazione guidata. La giornata si chiuderà con un archeoaperitivo per gli adulti e uno spettacolo.

Serate al parco archeologico a Palazzo Pignano

Durerà ben quattro giorni – da giovedì 2 a domenica 5 luglio -, coinvolgendo Enti come il Comune, la Soprintendenza alla Belle Arti e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la tappa della rassegna a Palazzo Pignano – “Serate al parco archeologico” – che ha presentato l’assessore Annalisa Crea.

“Palazzo Pignano è l’area archeologica più importante del nostro territorio cremasco, teatro di ricerche di studio in corso da parte dell’università – ha spiegato -. Stiamo definendo i dettagli della tappa che avrà come centro la lussuosa villa romana tardo-antica (risalente al IV-V secolo dopo Cristo, ndr) e negli scavi è presente anche l’Antiquarium e i rarissimi resti della chiesa paleocristiana a pianta circolare “La Rotonda” del V secolo. Anche da noi i visitatori potranno partecipare a visite guidate, presentazioni, laboratori e spettacoli circensi”.

Celti, Romani e Longobardi del Mago a Pagazzano

Nel fine settimana da venerdì 17 a domenica 19 luglio “Storie senza tempo” sarà a Pagazzano per scoprire “Celti, Romani e Longobardi nel M.A.G.O.” (il Museo archeologico delle grandi opere) ospitato nel castello visconteo del paese della Bassa. Le visite guidate si snoderanno lungo tutto il fine settimana, il venerdì ci saranno laboratori e un archeomerenda per i bambini, una conferenza sulla cucina celtica e le contaminazioni romane e, alle 19 un aperitivo a tema. Identico programma anche il sabato con, in serata, un concerto di musica celtica, mentre la domenica il castello sarà aperto dalle 10 alle 20 e visitabile a 360 gradi. Si terrà poi una degustazioni di prodotti del territorio – salumi, formaggi e birre – e alle 20 uno spettacolo teatrale a tema archeologico.

Musica, gusto e spettacoli senza tempo a Bariano

Lo Stallo della Misericordia e il Convento dei Neveri saranno al centro della tappa “Musica, gusto e spettacoli senza tempo” che si svolgerà a Bariano da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Tre giornate di eventi, visite guidate, degustazioni e spettacoli.

A Treviglio l’inaugurazione del Museo Archeologico

Ultima tappa di “Storie senza tempo” sarà nella città di Treviglio per due weekend: venerdì 4 e sabato 5 settembre sarà possibile visitare il Museo Storico Verticale nella Torre Civica, mentre venerdì 9 a sabato 10 ottobre verrà inaugurato il nuovo Museo Archeologico nella ex chiesa di Santa Maria la Rossa.

Per tutte le informazioni e i programmi dettagliati (che sono in itinere) di tutte le tappe di “Storie senza tempo” è possibile consultare il sito dell’associazione www.pianuradascoprire.it.