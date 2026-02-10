Viaggiava su un’auto rubata, 44enne denunciato per ricettazione

Lo hanno fermato in piena notte a bordo di un’auto risultata rubata: denunciato un 44enne pluripregiudicato residente in provincia di Milano.

Il controllo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema è scattato questa notte intorno alle 3. L’auto sospetta, su cui viaggiava il 44enne, è stata notata lungo la Sp 415 mentre procedeva in direzione Milano, in territorio di Spino. I militari hanno subito imposto l’Alt, ma alla richiesta di esibire i documenti hanno notato prima il comportamento nervoso dell’uomo e subito dopo il blocchetto di accensione dell’auto che risultava manomesso. Da un controllo attraverso le banche dati i carabinieri hanno accertato che l’auto sulla quale viaggiava risultava rubata a Milano alla fine del gennaio scorso. Per questo motivo l’auto e l’uomo sono stati perquisiti senza trovare niente di utile nonostante il sospetto che si trovasse in zona per compiere furti. Alla fine delle verifiche, l’auto è stata recuperata da un carro soccorso in attesa di restituzione al legittimo proprietario e il 44enne è stato denunciato. Il conducente del veicolo è stato sanzionato amministrativamente anche per guida senza patente.