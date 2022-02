Vento forte, danni ovunque: sei interventi nella Bassa oggi pomeriggio

Vento forte

Danni a Bariano, Treviglio, Cassano, Bergamo, Casirate e Romano.

Sono oltre quattrocento gli interventi svolti oggi dai Vigili del fuoco italiani, per il forte vento che ha colpito gran parte della penisola. Le maggiori criticità si sono registrate in Piemonte e Lombardia: dalla notte scorsa sono state impiegate diverse squadre in provincia di Torino, in particolar modo in Val di Susa tra Colle del Lys, Rubiana, Almese, Avigliana e Villar Dora, per smottamenti, alberi caduti e rami spezzati. Gran lavoro anche in Lombardia per contrastare i danni causati dalle violente raffiche che hanno divelto tetti e cornicioni, abbattuto alberi e cartelloni pubblicitari: al momento il maggior numero di interventi a Milano (140 operazioni), a seguire le province di Monza Brianza (80), Como (20) e Varese (40).

Gli interventi a Milano

Nelle immagini, alcuni degli interventi a Milano città.

Bassa bergamasca, sette interventi in un pomeriggio

Anche in Bergamasca non si è scherzato. Sono otto gli interventi registrati, di cui sei nella Bassa bergamasca per mettere in sicurezza tetti di edifici, oppure alberi divelti dal vento o comunque pesantemente danneggiati. Senza contare i due incendi divampati a Romano e a Torre Boldone.

Il primo intervento, alle 12.20, si è registrato a Romano: in via Settembrini, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza un edificio che presentava delle porzioni di tetto pericolanti. Pochi minuti più tardi, l'allarme è suonato per Bergamo, in via Bonorandi, per mettere in sicurezza degli alberi pericolanti. Stesso scenario a Bariano, lungo la Sp131, pochi minuti prima delle 13 e poi ancora, alle 14, in via Cristo Risorto a Cassano d'Adda e a Treviglio, al 62 di via Caravaggio. Ancora Cassano, poi, stavolta in viale Carlo D'Adda, verso le 14.45, e poi a Casirate (via Rossini). Sempre verso le 15, in via Tassis 17 a Bergamo, i pompieri sono infine dovuti intervenire per il distacco di alcuni elementi costruttivi di un edificio.