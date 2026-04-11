Vandali in piazza: distrutto il defibrillatore nel cuore di Rivolta

Ancora vandalismo a Rivolta: nella notte danneggiato il defibrillatore in piazza Vittorio Emanuele II. Il Comune indaga, cresce l’indignazione dei cittadini.

Notte di vandalismi: colpito un simbolo di sicurezza

Ancora atti di vandalismo nel cuore di Rivolta. Domenica notte della scorsa settimana, vandali scatenati hanno lasciato il segno in piazza Vittorio Emanuele II. Dopo le panchine e i lavori dell'”Università del Benessere”, questa volta a farne le spese è stato il defibrillatore installato sotto i portici del Comune, accanto all’ex ufficio dei vigili, completamente divelto. Il danno è duplice: economico, se l’apparecchio potrà essere riparato, e morale, perché colpisce l’intera comunità.

Ma non finisce qui: la panchina in ferro adiacente è stata danneggiata, mentre sotto i portici i vandali hanno lasciato rifiuti di ogni tipo, mozziconi di sigarette, bottiglie vuote, fazzoletti e pezzi rotti del defibrillatore.

Indagini in corso e rabbia dei cittadini

Il Comune non resta a guardare: sono in corso le operazioni di recupero delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili. Intanto, i cittadini si interrogano sull’ennesimo atto di inciviltà che colpisce spazi pubblici pensati per il benessere e la sicurezza di tutti.

Piazza Vittorio Emanuele II, simbolo del cuore pulsante di Rivolta, torna così a essere teatro di un episodio che scuote la comunità, tra rabbia e amarezza per un gesto che sembra non avere motivo se non il danneggiare.