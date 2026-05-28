Vailate piange la volontaria ed ex consigliera Claudia Zanoncelli

Quarantotto anni, casalinga, originaria di Rivolta era stata in maggioranza con l'allora sindaco Paolo Palladini e il gruppo "Prima Vailate"

Vailate piange Claudia Zanoncelli. Un dolore profondo, che nelle ultime ore ha attraversato tutto il paese, colpendo chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla, di lavorare al suo fianco o semplicemente di incrociare il suo sorriso durante una delle tante iniziative dedicate alla comunità.

Vailate piange Claudia Zanoncelli

“Una donna di una forza incredibile, sensibilità unica e generosità incredibile”: sono queste le parole che più spesso si rincorrono tra i vailatesi nel ricordare Claudia, scomparsa ieri, giovedì mattina presto al termine di una lunga battaglia contro una malattia affrontata con coraggio, discrezione e una straordinaria dignità.

Una lotta difficile, che negli ultimi anni l’aveva costretta a rallentare i suoi impegni politici e pubblici, senza però spegnere mai il suo amore per Vailate e per le persone che ne fanno parte.

Ex consigliera comunale, Claudia Zanoncelli era subentrata al posto della dimissionaria Marcella Nicola durante l’ultimo mandato del sindaco Paolo Palladini, nelle file del gruppo civico di maggioranza “Prima Vailate”.

Quarantotto anni, casalinga, originaria di Rivolta d’Adda, dal 2019 — anno della sua candidatura con “Prima Vailate” — aveva iniziato a collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale nell’organizzazione di eventi e iniziative dedicate al paese.

Una presenza costante

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Tra i più sentiti quello di Mauro Berticelli, con cui Claudia aveva condiviso l’esperienza politica prima ancora dell’amministrazione Palladini.

“Non posso che dire parole positive su Claudia, che era una persona splendida, trasversale, sempre a disposizione della comunità, di tutto e di tutti. Si rendeva utile per diverse iniziative indipendentemente dal colore politico. È stata sempre presente in questi anni, anche se negli ultimi tempi avesse grossi problemi di salute. Nonostante alcuni periodi di assenza, dovuti alle cure, tornava poi più forte di prima. La ringrazio davvero per tutto quello che ha fatto per Vailate”.

Parole che raccontano bene la tenacia con cui Claudia ha affrontato non solo la malattia, ma anche il suo impegno quotidiano per il paese. Perché, nonostante il dolore e le cure, non aveva mai smesso di dedicarsi agli altri, soprattutto attraverso il volontariato.

A ricordarla con commozione è anche Katia Barbati, ex consigliera comunale e volontaria dell’associazione VolonVailate.

“Abbiamo condiviso anni di impegno amministrativo nel nostro Comune, attraversando insieme momenti belli e altri più difficili, sempre con rispetto reciproco e senso di responsabilità verso la comunità. Di Claudia porterò sempre con me il ricordo di una persona seria, corretta e attenta nella gestione delle cose pubbliche, qualità che ne hanno contraddistinto il lavoro e l’impegno umano. La sua presenza, il suo equilibrio e la sua dedizione mancheranno certamente a me e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla e collaborare con lei”.

Sempre attenta ai bisogni degli altri

Profondo il dolore anche nel mondo del volontariato locale, dove Claudia era una presenza costante e preziosa. A nome dell’associazione VolonVailate, la presidente Paola Guerini Rocco ha voluto ricordarla così: “Claudia era una giovane donna da sempre impegnata nel mondo del volontariato, presente con generosità e dedizione in più associazioni, sempre attenta ai bisogni degli altri e in particolare delle persone più fragili”.

“Anche nella malattia non ha mai perso il sorriso, la disponibilità verso il prossimo e quella tenacia che l’hanno contraddistinta fino all’ultimo – ha continuato – Con amore e grande senso di responsabilità si è dedicata anche alla cura dei propri genitori, donando ogni giorno affetto, forza e presenza”.

Messaggi che restituiscono il ritratto di una donna profondamente amata, capace di lasciare un segno autentico nella vita di tante persone grazie alla sua umanità, alla sua disponibilità e alla sua forza silenziosa.

Anche Pierangelo Cofferrati ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Apprendiamo sgomenti che la cara Claudia Zanoncelli ci ha lasciato; a tutta la famiglia porgiamo le nostre sentite condoglianze”.

Oggi Vailate perde non solo un’ex amministratrice e una volontaria instancabile, ma soprattutto una donna che ha saputo trasformare l’impegno per gli altri in uno stile di vita. E il ricordo del suo sorriso, della sua gentilezza e della sua straordinaria forza continuerà a vivere nella memoria di chi le ha voluto bene.