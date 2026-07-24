Vailate, il 27 settembre l’ingresso del nuovo parroco: don Piergiorgio Tizzi raccoglie il testimone di don Natalino

La comunità di Vailate si prepara a vivere un importante passaggio per la propria parrocchia. Il 27 settembre farà il suo ingresso il nuovo parroco don Piergiorgio Tizzi, mentre don Natalino Tibaldini si appresta a concludere il suo ministero alla guida della comunità.

Il nuovo parroco guiderà Vailate e Misano

Il conto alla rovescia è già iniziato. La comunità si prepara ad accogliere il nuovo parroco, mentre si avvicina il momento del saluto a don Natalino Tibaldini, destinato a lasciare la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo dopo anni alla guida della comunità. La Curia di Cremona ha fissato la data ufficiale dell’ingresso del nuovo sacerdote: sarà domenica 27 settembre. A raccogliere il testimone sarà il mantovano don Piergiorgio Tizzi, chiamato a guidare non una, ma due comunità parrocchiali. Il sacerdote sarà infatti parroco sia di Vailate sia di Misano.

Restano ancora da definire alcuni dettagli della cerimonia. Non è stato stabilito quale delle due parrocchie ospiterà l’ingresso ufficiale del nuovo parroco, così come deve essere ancora fissato l’orario della celebrazione. Un punto, però, è già certo: a presiedere la messa sarà il vescovo di Cremona, monsignor Antonio Napolioni.

Il saluto a don Natalino e il nuovo incarico

L’arrivo di don Piergiorgio coinciderà con un passaggio importante per la comunità vailatese. A settembre, infatti, terminerà il ministero di don Natalino Tibaldini, che lascerà la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per raggiunti limiti d’età. Il sacerdote compirà infatti 75 anni proprio nel mese di settembre.

Per don Natalino si apre ora una nuova fase del suo impegno pastorale. La Curia gli ha affidato l’incarico di collaboratore parrocchiale nelle comunità di Arzago, Casirate e Calvenzano, oltre al servizio presso il santuario di Caravaggio. Anche per il suo saluto ufficiale ai fedeli di Vailate, però, bisognerà ancora attendere la definizione della data della celebrazione. Nel frattempo, don Natalino ha scelto di affidare alle pagine dell’ultimo numero del periodico parrocchiale le sue parole di congedo. E il suo pensiero ha abbracciato idealmente l’intera realtà vailatese: i giovani, i componenti dei consigli pastorale, per gli affari economici e dell’oratorio, il consiglio d’amministrazione della “Fondazione Ospedale Caimi”, le autorità cittadine e le forze dell’ordine.