Vailate, furgone rubato a Pavia recuperato dai carabinieri

Un furgone rubato in provincia di Pavia è stato ritrovato questa notte, 24 dicembre 2025, dai carabinieri di Vailate.

Furgone rubato recuperato dai carabinieri

La scoperta è arrivata intorno alle 5.30 durante un servizio di controllo del territorio della pattuglia della stazione di Vailate. I militari dell’Arma sono stati inviati in via Pertini nella zona industriale di Vailate perché era stata segnalata la presenza di un furgone sospetto. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato il veicolo, aperto e senza chiave di accensione. Hanno effettuato ulteriori accertamenti e le verifiche svolte attraverso le banche dati hanno permesso di appurare che il mezzo era stato rubato in provincia di Pavia ai primi di novembre scorso.

Il furgone, un Ducato, è stata recuperato al fine di effettuare tutti i rilievi e gli accertamenti tecnici necessari per comprendere chi lo abbia rubato e portato in quella località e se sia stato utilizzato per commettere dei reati. Al termine delle attività tecniche il veicolo sarà restituito al proprietario.