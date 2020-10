Vaccino antinfluenzale, al via la campagna nella Bassa: ecco come prenotarlo – MODULI

Vaccino antinfluenzale, al via la campagna 2020 nella Bassa: ecco come prenotare.

La campagna vaccinale contro l’influenza stagionale

Quest’anno più più che mai, con l’emergenza sanitaria in atto, in attesa del vaccino anti-Covid vaccinarsi contro la normale influenza stagionale è fondamentale non solo per la propria salute ma anche per alleggerire il carico sul sistema sanitario nazionale, già duramente provato dall’aumento di contagi da Coronavirus in corso in queste settimane.

Al via dal 3 novembre

Nella Bassa l’annuale campagna vaccinale per l’influenza stagionale comincerà il 3 novembre, martedì prossimo. Ecco come prenotarsi, per chi ha diritto alla vaccinazione gratuita presso l’Asst Bergamo Ovest. Si procede tramite prenotazione sull’app ZeroCoda, già utilizzata per diversi servizi di prenotazione anche durante l’emergenza.

Chi ha più di 65 anni deve rivolgersi al medico

Attenzione: le modalità di prenotazione descritte in questo articolo NON riguardano i pazienti con età uguale o superiore a 65 anni. Questi dovranno infatti rivolgersi direttamente al proprio Medico di Medicina Generale per la somministrazione del vaccino.

Prima di tutti, le categorie a rischio

La prima fase della campagna vaccinale è rivolta agli assistiti dai 6 mesi ai 64 anni appartenenti ad una delle seguenti categorie a rischio, residenti in uno dei Comuni del nostro territorio.

Donne in gravidanza e nel periodo “postpartum”.

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO);

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30);

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da insufficienza renale/surrenale cronica;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da tumori e in corso di trattamento chemioterapico;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);

Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da epatopatie croniche.

Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato.

Tutti gli altri cittadini devono rivolgersi al proprio medico curante. Non verranno vaccinati i soggetti non rientranti nelle categorie a rischio e/o non residenti in uno dei 76 Comuni del territorio di competenza della Asst Bergamo Ovest (trovi l’elenco alla fine dell’articolo).

Si prenota solo online su Zerocoda

Quest’anno per effettuare le vaccinazioni nel rispetto delle norme di sicurezza l’accesso alle strutture vaccinali avverrà esclusivamente su appuntamento attraverso la prenotazione sull’APP Zerocoda o sul sito di Zerocoda cercando “Vaccinazioni ASST Bergamo Ovest” e selezionando la sede più prossima alla vostra residenza.

E’ gratuito per chi ne ha diritto

Il vaccino antinfluenzale è gratuito e viene somministrato a chi ne ha diritto in ambulatori diversi a seconda della fascia d’età. Agli ambulatori dedicati, il giorno in cui si è prenotato su Zerocoda, si potrà accedere, non prima di 10 minuti dell’orario stabilito, senza prescrizione medica, muniti del modulo di consenso pre-compilato, esenzione e tessera sanitaria.

SCARICA QUI il modulo per il consenso informato e portalo GIA’ COMPILATO all’appuntamento

CLICCA QUI per raggiungere il sito di Zerocoda e prenotare l’appuntamento

Un operatore supporterà i pazienti che non riuscissero a prenotare su Zerocoda telefonando al 0363/424963 dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

DOVE ci si vaccina

Pazienti con patologie da 15 a 64 anni

Treviglio c/o il Centro Prelievi Ospedale di Treviglio

Dalmine: c/o Centro Diurno Anziani Comunale via Locatelli

Zanica: c/o Centro Socio Culturale Comunale Piazza Repubblica n. 21

Romano di Lombardia: c/o il Centro Prelievi dell’Ospedale di Romano

Brembate di Sopra: c/o Poliambulatorio Piazza Giovanni Paolo II, 47

Calusco d’Adda: c/o Poliambulatorio Via Locatelli, 265/angolo Via Volta

Pazienti minorenni con patologie da 6 mesi a 14 anni

Caravaggio: Centro Vaccinale, Largo Donatori di Sangue, 14

Dalmine: Poliambulatorio/Presst, Viale Betelli, 2

Zanica: Poliambulatorio/Presst, Via Serio, 1/a

Romano di Lombardia: c/o il Presst di via M. Cavagnari 5

Calusco d’Adda: Poliambulatorio, Via Locatelli, 265/angolo Via Volta

E gli “under 65” che non hanno patologie?

Successivamente alla prima fase si procederà alla vaccinazione dei soggetti appartenenti alle altre categorie previste dalla circolare ministeriale e dei soggetti sani sotto i 65 anni che ne faranno richiesta. La vaccinazione in questo caso è gratuita per i bambini dai sei mesi ai sei anni, è consigliata per chi ha da sei a 24 mesi e frequenta il nido. Per chi ha tra i due e i sei anni si può somministrare un vaccino in spray.

L’elenco dei Comuni dell’Asst Bergamo Ovest

L’Asst Bergamo Ovest si estende su questi 76 Comuni.

Ambivere Antegnate Arcene Arzago d’Adda Barbata Bariano Boltiere Bonate Sopra Bonate Sotto Bottanuco Brembate Brembate Sopra Brignano Gera d’Adda Calcio Calusco d’Adda Calvenzano Canonica d’Adda Capriate San Gervasio Caprino B. sco Caravaggio Carvico Casirate d’Adda Castel Rozzone Chignolo d’Isola Cisano B.sco Ciserano Cividate al Piano Cologno al Serio Comun Nuovo Cortenuova Covo Curno Dalmine Fara Gera d’Adda Fara Olivana/Sola Filago Fontanella Fornovo S. Giovanni Ghisalba Isso Lallio Levate Lurano Madone Mapello Martinengo Medolago Misano Gera d’Adda Morengo Mozzanica Mozzo Osio Sopra Osio Sotto Pagazzano Pognano Ponte San Pietro Pontida Pontirolo Nuovo Presezzo Pumenengo Romano di Lombardia Solza Sotto il Monte Spirano Stezzano Suisio Terno d’Isola Torre dè Busi Torre Pallavicina Treviglio Treviolo Urgnano Verdellino Verdello Villa d’Adda Zanica

