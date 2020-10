Covid-19, anche nella Bassa il trend di crescita riprende

Venti nuovi positivi a Treviglio, sette a Caravaggio, quattro a Romano e tre a Rivolta. Si riallineano verso l’alto, dopo la “pausa” di ieri, i numeri dei nuovi contagi nella Bassa e nell’Alto Cremasco. I dati sono quelli di Regione Lombardia e sono in linea con il trend di crescita dei giorni scorsi: in provincia di Bergamo, dopo lo “strano” dato di ieri con soli 57 casi, si torna a 182.

In Regione

A livello regionale, il quadro non si discosta molto da quello dei giorni scorsi: su 35.285 tamponi effettuati sono 5.762 in nuovi positivi, pari al 16,3%, in crescita. Venticinque i decessi nelle ultime ventiquattro ore.

Terapie intensive

In terapia intensiva in Regione ci sono oggi 231 persone, 18 in più di ieri. Ricoverati ma in condizioni non critiche sono invece 2.326 (+173).

I nuovi casi per provincia

L’andamento dei contagi per provincia mostra ancora una volta che il grosso dei contagi avviene nelle aree “risparmiate” dalla prima ondata.

Milano: 2.589, di cui 1.217 a Milano città;

Bergamo: 182;

Brescia: 246;

Como: 398;

Cremona: 80;

Lecco: 96;

Lodi: 98;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 588;

Pavia: 254;

Sondrio: 11;

Varese: 907.

