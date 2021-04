Vaccinazione over 80, chi non ha ricevuto SMS potrà presentarsi al centro vaccinale di Crema

Novità nell’accesso alla vaccinazione anti Covid per gli over 80 residenti nel Cremasco. Lo ha reso noto l’Asst Crema in una nota diffusa poco fa per ampliare la platea dei vaccinati nella fascia più colpita dal Coronavirus.

Chiamati ai non aderenti

C’è ancora tempo e possibilità per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale: chi non l’avesse ancora fatto, può aderire e prenotare il proprio vaccino collegandosi alla nuova piattaforma dedicata di Poste, in alternativa è possibile chiedere supporto per l’inserimento dei dati al Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui fare riferimento o alla rete delle farmacie.

E chi non ha ricevuto il messaggio?

Il problema si è presentato spesso e ora le Asst corrono ai ripari per cercare di mettere una pezza sulla disastrosa gestione delle prenotazioni con AriaLombardia.

Dal 7 all’11 aprile i cittadini con più di 80 anni che hanno aderito alla campagna vaccinale e non hanno ancora ricevuto l’SMS di conferma dell’appuntamento, si possono presentare presso il centro vaccinale di Crema (Ex-Tribunale) in base al comune di residenza/domicilio e nei giorni/orari indicati nella tabella qui sotto.

TORNA ALLA HOME