Una stele al cimitero per onorare la memoria delle vittime della pandemia

Si è tenuta questa mattina, 18 marzo 2021, in occasione della prima Giornata in memoria delle vittime del Covid, la cerimonia di benedizione della stele posizionata all’interno del cimitero di Sergnano per ricordare tutte le persone vinte dal virus.

Una stele per le vittime del Coronavirus

Alla cerimonia hanno partecipato i familiari delle vittime sergnanesi, i rappresentanti delle Associazioni locali e delle autorità comunali. Sono intervenuti il sindaco di Sergnano Angelo Scarpelli, l’assessore alle politiche sociali Luciano Beccaria, don Francesco Vailati, don Natale Scalvini e due ragazzi in rappresentanze dell’Istituto Comprensivo di Sergnano.

Hanno accompagnato musicalmente la cerimonia i componenti della Banda musicale S. Martino Vescovo: Gioele Uberti Foppa (tromba) Emanuele Cristiani (flauto traverso). La stele è stata gentilmente offerta alla comunità di Sergnano alla Ditta Serina Marmi.

Da Capralba, invece, questa sera l’iniziativa silenziosa con un cero sul davanzale in memoria dei tanti, troppi morti.

TORNA ALLA HOME