Un cero alla finestra per ricordare le vittime del Covid

Nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, l’Amministrazione di Capralba propone di mettere un cero alla finestra per ricordare chi è morto a causa della pandemia.

Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

A un anno esatto dal giorno in cui i camion dell’Esercito furono immortalati mentre si trovavano incolonnati, a Bergamo, per trasportare le bare dei defunti ai forni crematori di altre città, tutta Italia si ferma per commemorare le vittime della pandemia.

Un cero alla finestra

Capralba non fa eccezione, ma non potendo indire manifestazioni pubbliche per via della zona rossa, il paese si unirà alla commemorazione in maniera alternativa.

“Il 18 marzo è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid – ha spiegato il sindaco Damiano Cattaneo – Non potendo organizzare commemorazioni pubbliche, invito tutta la comunità a unirsi simbolicamente stasera alle 20 esponendo dalle proprie finestre una candela e osservare un minuto di raccoglimento a ricordo nei nostri defunti. Il suono delle campane delle chiese di Capralba e Farinate guiderà questo ricordo”.

