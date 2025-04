Un nuovo mezzo in dono all'Auser per il trasporto dei disabili

Il Comune riceve in dono un nuovo mezzo per aiutare le persone in difficoltà. Sabato mattina, nell’arena del castello visconteo di Pandino è stato donato al Comune, tramite la "Pmg Italia" e le aziende che hanno partecipato come sponsor, un nuovo veicolo adibito al trasporto delle carrozzine e servizi sociali per le persone con disabilità motoria.

Un nuovo mezzo in dono all'Auser

La manifestazione si è svolta alla presenza di tutte le società che hanno partecipato come sponsor all’iniziativa, dei rappresentanti di "Pmg Italia", dei volontari dell’Auser che utilizzeranno questo veicolo a partire dalla prossima settimana per i servizi alle persone in difficoltà.

"Un passo importante per l’inclusione e la mobilità di tutti i cittadini di Pandino è stato compiuto grazie alla presentazione di un nuovo mezzo destinato alle persone con disabilità – ha spiegato l’assessore ai Servizi Sociali Alessandra Scotti - Il nuovo Ducato, che sostituisce il vecchio veicolo, è stato messo a disposizione in comodato d’uso gratuito da “Pmg Italia” con il sostegno fondamentale delle aziende locali che si sono dimostrate sensibili e hanno creduto in questo progetto di solidarietà. Questo nuovo mezzo rappresenta una risorsa fondamentale per garantire spostamenti più agevoli e sicuri alle persone con disabilità, assicurando che possano accedere con maggiore facilità al lavoro e alle attività quotidiane. Il progetto dimostra come, con l’impegno collettivo, si possano abbattere le barriere della mobilità, rendendo il nostro territorio più accessibile a tutti. Un sentito ringraziamento va all’Auser e ai suoi volontari, che si occuperanno di utilizzare il mezzo e accompagnare le persone con disabilità durante i loro spostamenti. Senza il loro impegno e la loro dedizione, questo servizio non sarebbe possibile. I volontari, con la loro generosità e disponibilità, sono la vera anima di questo progetto, garantendo che il mezzo sia sempre operativo e pronto ad aiutare chi ne ha bisogno".

Collaborazione tra pubblico e privato

Questa iniziativa è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra il pubblico e il privato possa portare a risultati concreti e di grande impatto sociale. Un segno di attenzione verso le fasce più fragili della popolazione e un invito a tutti a fare la propria parte per una comunità più inclusiva e solidale. Durante la cerimonia di presentazione, l’Amministrazione comunale ha ringraziato anche le imprese che hanno contribuito al progetto, sponsorizzato il mezzo e dimostrando sensibilità e generosità.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Laura Alessandri di "Pmg Italia", e gli imprenditori locali che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. A benedire il mezzo e i presenti, il parroco don Fabio Santambrogio.