Un gol per la solidarietà: l’Inter Club Rivolta dona 500 euro alla Croce Bianca

L’Inter Club Rivolta dona 500 euro alla Croce Bianca di Rivolta d’Adda per sostenere le spese associative del servizio sanitario.

Un gesto che unisce sport e comunità

Un gesto concreto che unisce sport, territorio e solidarietà: l’Inter Club Rivolta “C’era una volta, c’è, ci sarà” ha donato 500 euro alla Croce bianca Milano – sezione di Rivolta d’Adda. La somma è frutto delle attività del club, storica realtà del paese, sempre pronta a sostenere iniziative benefiche. In particolare, il contributo sarà destinato a coprire spese associative, fondamentali per il funzionamento quotidiano del servizio di emergenza sanitaria.

Il ringraziamento della Croce Bianca

Sentito il ringraziamento da parte della Croce Bianca, che ha voluto sottolineare il valore umano del gesto ricevuto: “Croce bianca Milano sezione di Rivolta d’Adda – scrivono i responsabili – ringrazia di cuore l’Inter Club di Rivolta. La vostra passione nerazzurra si è trasformata in un gesto di grande umanità e vicinanza. Insieme, vinciamo la partita più importante: quella della solidarietà“.

Un nuovo appuntamento benefico

E l’impegno non si ferma qui: già da oggi, sabato 25 ottobre, la Croce bianca rilancia con un nuovo appuntamento benefico. Al bar “Oasi” di Agnadello, si terrà un’asta d’arte seguita da un aperitivo solidale, per continuare a raccogliere fondi e sostenere le attività dell’associazione. Un altro passo avanti nel segno della partecipazione attiva e della generosità, per aiutare chi ogni giorno si mette al servizio della comunità.