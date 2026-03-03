Ubriaco, si schianta contro la recinzione: denunciato un 45enne

Al 45enne è stata anche ritirata la patente: nel sangue aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al consentito

Aveva perso il controllo della sua auto finendo contro la recinzione di un’azienda, ma al termine delle indagini è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato.

Si schianta contro la recinzione

I fatti risalgono allo scorso 31 gennaio quando il 45enne, alla guida della sua auto, è rimasto coinvolto in un incidente in via XXV giugno a Soncino. L’allarme era scattato intorno alle 5.15 e sul posto era stata inviata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Romanengo.

Il 45enne aveva perso il controllo del veicolo finendo per schiantarsi contro il muro perimetrale di un’azienda. Il conducente era stato trovato poco lontano mentre tornava a piedi verso casa ed era stato accompagnato in ospedale da

un’ambulanza per le cure del caso.

Aveva bevuto troppo, denunciato

Dopo aver effettuato i rilievi, i militari si era recati in ospedale per chiedere ai sanitari che il 45enne venisse sottoposto agli accertamenti clinici per verificare l’eventuale stato di ebbrezza. E attraverso gli esiti di queste analisi è emerso che aveva bevuto più del dovuto. Infatti, l’esito ha stabilito un valore di oltre 1,40 g/l, quasi il triplo del consentito. Avuto il riscontro medico sul suo stato di alterazione durante la guida e tenuto conto delle aggravanti di avere provocato un incidente stradale e dell’orario notturno, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e la sua patente è stata ritirata.