Ubriaca al volante tampona i carabinieri, 33enne denunciata

Non ha visto l'auto dei carabinieri ferma sul ciglio della strada per rilevare un incidente e la tampona. Nei guai una 33enne trovata poi positiva all'alcoltest.

Tampona i carabinieri

Ha del tragicomico quanto successo nella notte dell'11 giugno a Castelleone. Intorno alle 3 i carabinieri di Romanengo sono intervenuti per un incidente verificatosi lungo la Sp 89 nella frazione di Pellegra. Un'auto era uscita di strada, senza feriti e senza coinvolgere altri mezzi. Dopo aver effettuato i rilievi, i militari sono risaliti in auto per trascrivere i dati. L'auto di servizio, a bordo strada, era ben visibile con i segnali luminosi accesi.

Era ubriaca, denunciata

Poco dopo, però, è sopraggiunta un'altra auto, guidata da una 33enne italiana, che non ha visto il mezzo dei carabinieri e l'ha tamponato.

I veicoli hanno riportato lievi danni e, fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni. Ma la donna era in evidente stato di ebbrezza.

A quel punto, è intervenuta sul posto una pattuglia della Radiomobile di Crema che ha effettuato tutti i rilievi e ha sottoposto la

donna al controllo con l’alcoltest che ha evidenziato un valore superiore ai 2,10 g/l, oltre quattro volte oltre il limite previsto. A quel punto, per la 33enne, tenuto conto anche delle aggravanti dell’ora notturna e dell’avere provocato un sinistro stradale, è stata denunciata all’autorità giudiziaria, la sua patente è stata ritirata e la sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca.