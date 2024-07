Tutta Vailate in cammino per ricordare l'amico Irvano Stombelli

Una giornata, quella del 6 luglio scorso, dedicata allo sport e alla musica in ricordo del giovane sportivo vailatese Irvano Stombelli.

Vailate ricorda gli amici scomparsi

Il memorial a lui dedicato, è giunto alla settima edizione ed è stato organizzato dall’associazione locale "Bello come il sole" con il patrocinio del Comune e la partnership della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di altre associazioni: il Cus Bergamo, l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Avis, l’Associazione Amici di Dea & Nicole, la Gradinata Volponi, gli Amatori Vailate e la Fondazione Ospedale Caimi Onlus.

Diverse le proposte sportive che si sono susseguite nel corso della manifestazione. Alle18.30 è partita una corsa per gli under 18 dalla Fondazione in via Caimi, presentata dallo speaker Gianni Cacciamatta.

Prima del fischio d’inizio sono stati lanciati quattro palloncini in cielo dedicati a Irvano, Dea, Nicole e Monica Sisti (la storica dipendente del Caimi venuta a mancare improvvisamente).

Tutti "di corsa"

Alle 19 dal centro sportivo sono partite una camminata di due chilometri e una corsa non competitiva di quattro chilometri. Altro appuntamento alle 20.15 con la corsa competitiva di sei chilometri e mezzo, valida (da quest’anno) come tappa del circuito della Diamond Cup Bergamo. Per chi non ama la corsa l’associazione «Bello come il sole» ha allestito presso il chiostro «Il Camparito» dalle 18 l’Après Run, un particolare aperitivo con l’animazione del dj Andy Ja e, dopo la corsa, un momento di musica in via Roma con la band «About That Night» e il dj set live che ha proposto un excursus musicale dagli anni Novanta ai 2000. Uno spazio importante è stato dedicato, come sempre, anche allo street food lungo la via Roma che porta al cimitero che si è riempito di tavoli apparecchiati.

L'abbraccio a Irvano

Una grande manifestazione che ha voluto abbracciare simbolicamente Irvano Stombelli, morto a soli 27 anni nel gennaio 2017 in seguito a un incidente sulle piste da sci del Trentino.

Il ricavato dell’evento andrà a favore di Vailate e del territorio, come è sempre stato nello spirito dell’associazione "Bello come il sole" che, nel ricordo di Irvano, punta a fare il bene della comunità con tante iniziative.

"Abbiamo visto Vailate unirsi nel Memorial organizzato dallo staff di “Bello come il sole” - ha dichiarato l’Amministrazione comunale - Che paese Vailate e che persone i vailatesi, riescono a ricavare dalle ceneri il meglio: dalla morte di un amico hanno saputo costruire una macchina che genera bene. Da una tragedia sta nascendo un grande progetto di altruismo. È vero, sono proprio strani i vailatesi, perché non si arrendono mai e hanno davvero un cuore grandissimo".

