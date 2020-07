Tromba d’aria nel Cremasco: danni alle colture e alle cascine

(foto di repertorio)

Una tromba d’aria si è abbattuta, ieri dopo le 21.30, su parte del territorio cremasco. Così come nella Bassa il violento temporale ha sradicato alberi e causato allagamenti. Coldiretti Cremona sta monitorando il territorio, raccogliendo le prime segnalazioni, relative a danni subiti dalle aziende agricole.

“Le prime segnalazioni giungono dai comuni di Valiate e Capralba – sottolinea Coldiretti –. Il vento particolarmente forte, accompagnate da una fitta pioggia, ha scoperchiato i tetti di alcune abitazioni, sradicando vari alberi e allettando le colture”.

“Il vento era veramente forte. Per me il danno principale è all’abitazione, il cui tetto è stato scoperchiato – sottolinea Carlo Vittorio Ferrari, allevatore di suini di Vailate –. Il vento ha abbattuto alcuni alberi. La pioggia è proseguita per almeno mezzora: ora abbiamo acqua un po’ ovunque. Fortunatamente non c’è stata grandine”.

“Soprattutto nel centro abitato si vedono i danni prodotti dalla tromba d’aria, varie abitazioni sono state colpite – aggiunge Mauro Berticelli, agricoltore di Vailate e vicepresidente di Coldiretti Cremona –. Noi abbiamo avuto danni alla cascina vecchia, situata in paese. Il mais, nei campi, è piegato, allettato dal vento e dalla pioggia, speriamo possa riprendersi”.