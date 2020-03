Tre ospedali dedicati al Coronavirus, Bergamo seconda provincia per contagi

Tre ospedali dedicati alla cura dei pazienti con Coronavirus, nuovi macchinari e personale in arrivo per sostenere lo sforzo degli ospedali lombardi. E’ quanto è emerso dalla conferenza stampa di Regione Lombardia. Salgono i contagiati a Bergamo che diventa la seconda provincia più colpita.

Mentre si cercano nuovi posti (oltre 200) per la Terapia intensiva Regione Lombardia ha già attivato la procedura di acquisto di particolari macchinari che verranno destinati ai tre presidi dedicati al Coronavirus che dovrebbero evitare o quantomeno tardare la necessità di Terapia intensiva nei pazienti più gravi.

I tre presidi individuati sono quelli di Crema, Lodi e Seriate ma nulla vieta – come ha confermato l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – che se ne aggiungano altri.

“Questi ospedali trasformeranno i reparti di medicina in pneumologia e potranno utilizzare i nuovi macchinari messi a disposizione per ritardare se non evitare l’utilizzo della terapia Intensiva”.