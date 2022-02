Tre incidenti nel Cremasco in poche ore, anche una 22enne in ospedale

Sirene di notte

Nel pomeriggi un altro schianto aveva causato il ferimento di un 30enne trasportato al San Carlo di Milano in gravi condizioni.

Tre incidenti nel giro di poche ore, tutti nell'Alto Cremasco: a finire in ospedale anche una ragazza di 22 anni.

Auto ribaltata a Sergnano

Un uomo di 29 anni e una donna di 33 sono rimasti feriti nel ribaltamento avvenuto ieri, 6 febbraio 2022, intorno alle 20.40 a Sergnano. L'incident4e è avvenuto lungo la Cremasca (ex SS 591). Sul posto la Croce verde di Crema in codice rosso, i Vigili del fuoco di Crema, Polstrada e carabinieri.

Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita in modo serio e dopo le cure prestate sul posto non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Fuori strada a Capralba

Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada: 22enne in ospedale. Stava percorrendo la Sp 19, la strada che da Capralba porta a Campagnola Cremasca quando ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada. Immediato l'arrivo dei soccorsi in codice rosso sul posto. La 22enne è stata poi trasportata in ospedale a Treviglio in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema.

Tragico schianto a Pandino

Ieri pomeriggio un altro schianto aveva causato il ferimento di un 30enne finito fuori strada con l'auto mentre percorreva via Roggetto a Pandino. Il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale San Carlo di Milano in condizioni gravissime.