Ribaltamento in rotonda a Pandino: grave un giovane

Pandino-Rivolta

Ribaltamento pochi minuti fa a Pandino, grave un giovane a bordo di una Smart. L'elisoccorso, a causa della nebbia, è atterrato a Rivolta.

L'incidente si è verificato poco dopo le 18 a Pandino, ma l'elisoccorso è arrivato solo alle 19.30 in quel di Rivolta d'Adda.

Ribaltamento in un campo a Pandino

Grave ribaltamento questa sera a Pandino, lungo via Roggetto all'altezza del civico 5. Un giovane di 30 anni residente a Capergnanica stava provenendo dal centro del paese a bordo della propria auto quando, dopo aver attraversato la rotonda, è finito fuori strada ribaltandosi. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Crema, che si sono adoperati per estrarlo dalle lamiere, e dei soccorritori, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica della croce bianca di Rivolta. La Polizia stradale di Crema si è occupata dei rilievi.

Condizioni gravi, elisoccorso da Rivolta a Milano

Le condizioni dell'automobilista sono parse subito molto gravi, ragion per cui è stato chiamato anche l'elisoccorso da Milano. La forte nebbia, però, ha ostacolato le operazioni di recupero: l'elicottero è atterrato in quel di Rivolta, dove ha atteso che venissero completate le operazioni di recupero, e i carabinieri di Rivolta hanno fatto poi da scorta ai soccorritori col ferito. Il giovane è stato caricato a bordo del mezzo, ripartito in volo da via Monteverdi in direzione Milano. Non si sa ancora in quale ospedale verrà portato il ferito, dal momento che la forte nebbia sta ostacolando le operazioni di volo.

Di seguito alcune foto delle operazioni di recupero: