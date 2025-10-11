Ubriaco al volante travolge un ciclista sulla Rivoltana, muore un 25enne

La vittima è un ciclista di 25 anni di nazionalità indiana. L'investitore, un coetaneo di Casirate, è risultato positivo all'alcoltest

E’ stato investito da un’auto mentre percorreva la strada provinciale Rivoltana, a Truccazzano. Per lui, 25enne di nazionalità indiana, non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Ford Fiesta, anche lui 25enne di Casirate, è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato.

Travolto da un’auto

Come riporta PrimaLaMartesana, l’incidente è avvenuto nella notte tra ieri, venerdì 10 ottobre 2025, e oggi, sabato 11 ottobre. Il 25enne, è stato travolto da una Ford Fiesta guidata da un suo coetaneo, italiano, residente nella Bergamasca, a Casirate d’Adda. Da quanto si è appreso, pare che l’automobilista si sia allontanato dal luogo dell’incidente, tornando poi sui suoi passi assieme alla madre 60enne. Forse è stata proprio la donna a convincere il figlio ad ammettere, immediatamente, le sue colpe. Dagli esami effettuati successivamente è emerso che il 25enne al volante era positivo all’alcoltest.

La tragedia nella notte sulla Rivoltana

La tragedia è avvenuta attorno alle 2.30. Dopo la chiamata al 112, la Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, allertate in codice rosso, e i Carabinieri della Compagnia di Pioltello. Ma per il 25enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato nell’immediato.

La ricostruzione della dinamica

La bicicletta sulla quale viaggiava la vittima (che indossava il giubbetto catarifrangente) pare fosse dotata anche del fanalino. Da quanto hanno accertato al momento i militari, che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro, entrambi i mezzi viaggiavano nella stessa direzione, verso Rivolta. Dopo l’urto, il velocipede e il 25enne sono stati sbalzati fuori dalla carreggiata.