Tragedia sulla Statale 498: morto un 52enne in un violento schianto frontale

Scontro tra una Fiat 500 e una Mercedes: gravissimo il bilancio. Inutili i soccorsi in eliambulanza per la vittima bresciana. Ferito un 29enne di Martinengo.

Lo schianto sul rettilineo: mortale l’impatto

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri sabato 7 giugno, poco prima delle 17.30, sulla Strada Statale 498 che collega la frazione di Gallignano al comune bergamasco di Fontanella. In un violento incidente frontale hanno perso la vita un uomo di 52 anni residente a Borgo San Giacomo (Brescia). Coinvolti due veicoli: una Fiat 500 diretta verso Fontanella e una Mercedes Classe A proveniente dalla direzione opposta, condotta da un 29enne di Martinengo. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un’invasione di corsia da parte di uno dei due veicoli, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri. L’impatto è stato devastante: la Fiat 500 è stata scaraventata fuori strada, finendo in un fosso e colpendo con violenza la sponda dello stesso.

I soccorsi: purtroppo inutili per una delle vittime

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Sul posto sono intervenute un’automedica, due ambulanze della Croce Verde di Soncino e di Antegnate, oltre ai vigili del fuoco di Orzinuovi che hanno immediatamente chiuso la strada al traffico. I soccorritori si sono occupati dei due conducenti coinvolti nell’impatto, mentre veniva allertato anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Per il conducente, il 52enne bresciano, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo a causa dei traumi riportati.

Strada chiusa e rilievi: dinamica ancora da chiarire

L’elicottero è atterrato poco distante dal luogo del sinistro. Inizialmente destinato al trasporto della vittima più grave, si è purtroppo reso inutile per il 52enne, ormai deceduto. Il 29enne alla guida della Mercedes, rimasto cosciente e in condizioni stabili, è stato invece trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia per accertamenti e cure.La Statale 498 è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore per consentire le operazioni di rilievo da parte dei carabinieri di Soncino e la rimozione dei mezzi incidentati da parte del servizio di autosoccorso. Saranno proprio i militari a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.